О чем США предупредили Китай?

Конгресс США хочет предоставить президенту Дональду Трампу полномочия вводить тарифы до 500% против стран, которые продолжают покупать подсанкционную российскую нефть. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По словам Бессента, этот шаг США может побудить их союзников принять такие же меры, чтобы перекрыть России возможность зарабатывать на энергоносителях.

Думаю, любой, кто покупает подсанкционную российскую нефть, должен быть готовым к этому,

– заявил Бессент.

Впрочем Китай отверг угрозы США:

Как отметил Бессент, в Пекине ответили, что Китай является суверенным государством, которое имеет собственные энергетические потребности.

Решение же о закупке нефти власти страны будут решать на основе внутренней политики Китая.

Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим мешать их суверенитету, поэтому они, похоже, готовы платить 100% тариф,

– сыронизировал Бессент.

Важно! В понедельник Трамп поставил новый ультиматум России, сократив сроки для достижения прогресса в переговорах по миру до 10-12 дней. Если Путин проигнорирует это требование,, президент США обещает наложить на покупателей российской нефти 100% вторичные тарифы.

Чем еще недоволен Вашингтон?

Министр финансов США также подытожил два дня торговых переговоров США и Китая в Стокгольме.

Бессент заявил, что Вашингтон недоволен из-за закупки Китаем подсанкционной нефти у Ирана.

Также США не нравится, что Пекин продал России товары двойного назначения на сумму более 15 миллиардов долларов, которые усиливают военные возможности Москвы.

США предупредили Китай, что дальнейшие продажи товаров, которые Россия использует для производства оружия, повредят усилиям Пекина в укреплении торговых связей с Европой.

Я указал им, что это существенно вредит их имиджу в Европе, ведь выглядит так, что они способствуют войне на европейской границе,

– добавил Бессент.

Стоит знать! Заметим, что на сегодня Китай является крупнейшим импортером нефти из России – покупает около 2 миллионов баррелей в сутки. Два других крупных покупателя – Индия и Турция.