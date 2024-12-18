Завершення контракту на транзит російського газу через Україну може стати важливим кроком у подоланні енергетичної залежності Європи від Росії. Про це заявив заступник держсекретаря США Джеффрі Паєтт.

США підтримують завершення транзиту газу

Паєтт висловив сподівання, що закінчення цього контракту стане переломним моментом для європейської енергетики, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Він також зазначив, що тиск на Україну з вимогою продовжити угоду надходить лише від кількох країн, тоді як позиція Єврокомісії залишається чіткою і послідовною.

За його словами, "важливо, що цей тиск надходить лише від однієї чи двох країн, тоді як позиція Єврокомісії залишається чіткою".

Торгівля енергоресурсами, особливо газом, була основним вектором впливу Росії на українську економіку з часів здобуття незалежності. То чому, заради Бога, когось може цікавити продовження цих відносин?,

– заявив Паєтт.

Чому Європа має відмовитися від російського газу

Паєтт підтримав заяву єврокомісара з питань енергетики Дена Йоргенсена, який підкреслив відданість Європи відмові від російського газу, а також прагнення до повного усунення залежності в енергетичній сфері від Росії до 2027 року.

Заступник держсекретаря також наголосив на недоцільності продовження транзитного контракту, зазначивши, що "торгівля енергоресурсами, зокрема газом, була основним важелем впливу Росії на Україну з часів здобуття незалежності".

Навіть Японія, яка отримує приблизно 10% свого газу з Сахаліну, навіть вона чітко усвідомлює, що Росія – ненадійний постачальник,

– вважає заступник держсекретаря США.

Нагадаємо! Контракт між Україною та Росією на транзит газу завершується 1 січня 2025 року. Європейські країни вже здійснюють підготовку до можливого припинення транзиту.