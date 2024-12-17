Країни боротимуться з тіньовим флотом

Країни домовилися про посилення нагляду за суднами, які можуть належати до російського тіньового флоту, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Європейська правда".

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Країни, розташовані поблизу Балтійського та Північного морів, відтепер вимагатимуть надання підтверджень страхування від підозрілих суден.

Зауважте! Йдеться про судна, що проходять через Ла-Манш, Данські протоки, протоку між Данією і Швецією та Фінську затоку.

Інформація, зібрана державами-учасницями, зокрема щодо тих суден, які вирішили не відповідати на запити, буде оцінюватися й аналізуватися спільно з нашими міжнародними партнерами,

– йдеться у заяві.

Як країни обмежуватимуть флот

Країни-учасниці наголосили, що налаштовані притягнути до відповідальності "тіньовий флот" Росії за його підтримку війни проти України, зокрема шляхом введення санкцій.

Зауважте! До формату "Нордично-Балтійської вісімки плюс" входять країни Балтії, Велика Британія, Данія, Ісландія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія та Швеція.

Росія створила "тіньовий флот" із понад 600 танкерів, власники яких часто приховуються за фіктивними компаніями. Цей флот використовується для обходу встановленого країнами G7 цінового ліміту на нафту в 60 доларів за барель. Подібну тактику застосовують також Іран і Венесуела.

Важливо! Більшість таких суден перебувають у незадовільному технічному стані, часто не відповідають регуляторним вимогам і не мають страхового покриття. У разі витоку або масштабного розливу нафти урядам буде складно притягнути їх до відповідальності.