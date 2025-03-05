США обмежують видобуток нафти у Венесуелі: компанії Chevron анулювали ліцензію

США зобов'язали Chevron припинити видобуток нафти у Венесуелі протягом місяця. Адміністрація Трампа вважає, що продаж венесуельської нафти підтримує уряд Ніколаса Мадуро, який у Вашингтоні називають нелегітимним.

Чому США скасовують ліцензії на видобуток

Міністерство фінансів США анулювало ліцензію компанії, зобов’язавши її припинити експорт із Венесуели до 3 квітня, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчим часом Білий дім оголосить про механізм припинення всіх діючих ліцензій на видобуток нафти та газу у Венесуелі.

Зауважте! Це рішення пояснюють тим, що доходи від експорту венесуельської нафти спрямовуються на фінансування уряду Ніколаса Мадуро, який у США вважають нелегітимним.

Як це рішення вплине на нафтовий ринок

Компанія Chevron, яка була однією з небагатьох іноземних компаній, що продовжувала працювати у Венесуелі, щодня експортувала близько 240 тисяч барелів сирої нафти.

Це становило понад чверть усього нафтовидобутку країни. Після відкликання ліцензії американський енергетичний гігант більше не зможе постачати нафту з Венесуели, що суттєво вдарить по венесуельському нафтовому сектору.

Цікаво! Рішення адміністрації Трампа мало негайний ефект на світові ринки енергоресурсів. Спотові ціни на середньосортову сиру нафту на узбережжі Мексиканської затоки США різко підскочили, оскільки нафтопереробні заводи почали терміново шукати альтернативні джерела постачання. Основними варіантами для заміни венесуельської нафти стали сорти, що видобуваються в Колумбії, Еквадорі та Гаяні.