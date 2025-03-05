Почему США отменяют лицензии на добычу

Министерство финансов США аннулировало лицензию компании, обязав ее прекратить экспорт из Венесуэлы до 3 апреля, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Продержались недолго: как могут измениться пошлины от Трампа для Канады и Мексики

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшее время Белый дом объявит о механизме прекращения всех действующих лицензий на добычу нефти и газа в Венесуэле.

Заметьте! Это решение объясняют тем, что доходы от экспорта венесуэльской нефти направляются на финансирование правительства Николаса Мадуро, который в США считают нелегитимным.

Как это решение повлияет на нефтяной рынок

Компания Chevron, которая была одной из немногих иностранных компаний, продолжала работать в Венесуэле, ежедневно экспортировала около 240 тысяч баррелей сырой нефти.

Это составляло более четверти всей нефтедобычи страны. После отзыва лицензии американский энергетический гигант больше не сможет поставлять нефть из Венесуэлы, что существенно ударит по венесуэльскому нефтяному сектору.

Интересно! Решение администрации Трампа имело немедленный эффект на мировые рынки энергоресурсов. Спотовые цены на среднесортовую сырую нефть на побережье Мексиканского залива США резко подскочили, поскольку нефтеперерабатывающие заводы начали срочно искать альтернативные источники поставок. Основными вариантами для замены венесуэльской нефти стали сорта, добываемых в Колумбии, Эквадоре и Гаяне.