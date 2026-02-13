США та Тайвань підписали масштабну угоду про торгівлю
- США і Тайвань уклали торговельну угоду, що передбачає зниження митних тарифів і розширення доступу на ринки.
- Тайвань зобов'язався закупити скраплений природний газ, сиру нафту, цивільні літаки та інвестувати в енергетичні проєкти.
США і Тайвань уклали торговельну угоду, яку оприлюднили в четвер, 12 лютого. Вона передбачає зниження митних тарифів і розширення доступу американських товарів на азіатські ринки.
Що відомо про угоду США та Тайваню?
Окрім того, йдеться про інвестування мільярдів доларів у енергетичні та технологічні проєкти США. Деталі повідомили у Bloomberg.
Згідно з угодою, Тайвань зобов'язався:
- закупити у США скраплений природний газ і сиру нафту на суму понад 44 мільярди доларів;
- більше відкрити свій ринок для таких американських товарів (м'ясних і молочних продуктів, пшениці, медичних виробів, автомобілів);
- до 2029 року закупити американських цивільних літаків та запчастин на суму близько 15 мільярдів доларів;
- інвестувати приблизно 25 мільярдів доларів у обладнання для виробництва електроенергії.
Підписання угоди формалізує оголошену в січні домовленість про зниження митних тарифів з 20% до 15% на товари з острівної держави. Водночас передбачені винятки – для генеричних лікарських засобів, мікросхем і смартфонів.
Цікаво! Середня тарифна ставка на експорт до США скоротиться з 35,8% до 12,3%, тоді як частка експорту, що підпадає під взаємні тарифи, зменшиться з 24% до 15,5%.
Окрім того, Тайвань дозволить імпорт яловичого фаршу та деяких субпродуктів, а також увідповіднить міжнародним стандартам вимоги щодо вмісту залишків кормових добавок у м'ясі.
Угода про взаємну торгівлю з Тайванем усуне тарифні та нетарифні бар'єри, з якими стикається експорт США до Тайваню, розширивши можливості для американських фермерів, скотарів, рибалок, робітників, малих підприємств та виробників,
– заявив торговий представник США Джеймісон Грір.
За його словами, домовленість ґрунтується на давніших економічних і торговельних відносинах країн і значно підвищить стійкість ланцюгів постачання, особливо в секторах високих технологій.
І хоча невизначеність залишається щодо деталей фінансування виробництва мікросхем у США, американці розширять інвестиції в ключові галузі тайванської промисловості – напівпровідники, штучний інтелект, оборону та біотехнології.
Останні новини про Тайвань:
В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу генерал-майор армії Австралії у відставці Мік Раян розповів, що Україна і Тайвань є так званими "маяками свободи" для людей у Росії та Китаї, тож саме цього авторитарні режими прагнуть уникнути. "Китай замислюється, чи вчинять так само тайванці (протистоятимуть агресії як українці – 24 Канал). Пекін сподівається, що ні, але, найімовірніше, так і буде", – наголосив військовий.
Нагадаємо, Китай уже відпрацьовує сценарії викрадення або ліквідації керівництва Тайваню, моделюючи схожі на рейди американських спецпризначенців операції.