США та Тайвань підписали масштабну угоду про торгівлю

США і Тайвань уклали торговельну угоду, яку оприлюднили в четвер, 12 лютого. Вона передбачає зниження митних тарифів і розширення доступу американських товарів на азіатські ринки.

Що відомо про угоду США та Тайваню?

Окрім того, йдеться про інвестування мільярдів доларів у енергетичні та технологічні проєкти США. Деталі повідомили у Bloomberg.

Згідно з угодою, Тайвань зобов'язався:

закупити у США скраплений природний газ і сиру нафту на суму понад 44 мільярди доларів;

більше відкрити свій ринок для таких американських товарів (м'ясних і молочних продуктів, пшениці, медичних виробів, автомобілів);

до 2029 року закупити американських цивільних літаків та запчастин на суму близько 15 мільярдів доларів;

інвестувати приблизно 25 мільярдів доларів у обладнання для виробництва електроенергії.

Підписання угоди формалізує оголошену в січні домовленість про зниження митних тарифів з 20% до 15% на товари з острівної держави. Водночас передбачені винятки – для генеричних лікарських засобів, мікросхем і смартфонів.

Цікаво! Середня тарифна ставка на експорт до США скоротиться з 35,8% до 12,3%, тоді як частка експорту, що підпадає під взаємні тарифи, зменшиться з 24% до 15,5%.

Окрім того, Тайвань дозволить імпорт яловичого фаршу та деяких субпродуктів, а також увідповіднить міжнародним стандартам вимоги щодо вмісту залишків кормових добавок у м'ясі.

Угода про взаємну торгівлю з Тайванем усуне тарифні та нетарифні бар'єри, з якими стикається експорт США до Тайваню, розширивши можливості для американських фермерів, скотарів, рибалок, робітників, малих підприємств та виробників,

– заявив торговий представник США Джеймісон Грір.

За його словами, домовленість ґрунтується на давніших економічних і торговельних відносинах країн і значно підвищить стійкість ланцюгів постачання, особливо в секторах високих технологій.

І хоча невизначеність залишається щодо деталей фінансування виробництва мікросхем у США, американці розширять інвестиції в ключові галузі тайванської промисловості – напівпровідники, штучний інтелект, оборону та біотехнології.

