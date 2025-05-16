США визначать тарифні ставки для партнерів протягом кількох тижнів

Президент Дональд Трамп заявив, що встановить тарифні ставки для торговельних партнерів США "протягом наступних двох-трьох тижнів". Він також зазначив, що його адміністрація не має достатніх ресурсів для проведення переговорів з усіма країнами одночасно.

Трамп готує листи для партнерів щодо тарифів

Згідно зі слів Трампа, міністр фінансів Скотт Бессент та міністр торгівлі Говард Латнік "направлять листи, у яких, по суті, повідомлять країни, скільки їм доведеться платити, щоб вести бізнес у США", пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Я думаю, ми будемо дуже справедливими. Але зустрітися з усіма, хто хоче з нами переговорити, фізично неможливо,

– сказав президент США.

За словами Дональда Трампа, "150 країн хочуть укласти угоду". Однак він не уточнив, скільки саме або які саме країни отримають ці листи.

Американський лідер додав, що ті, хто їх отримає, "зможуть оскаржити це рішення". Однак також не пояснив, яким буде механізм такого оскарження.

Нагадаємо! Переговори щодо мит все ще тривають із Японією, Південною Кореєю, Індією та ЄС. Нещодавно Трамп погодив торговельну рамкову угоду з Великою Британією та тимчасове взаємне зниження мит із Китаєм. Крім того, у четвер президент США заявив, що Індія зробила пропозицію скасувати мита на американські товари.