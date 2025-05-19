Уперше за 100 років США втратили бездоганний кредитний рейтинг

Останнє з великих рейтингових агентств знизило кредитний рейтинг Сполучених Штатів вперше з 1917 року. Цей крок може вразити фінансові ринки, потенційно створивши додатковий тягар для американців.

Що відомо про зниження кредитного рейтингу США

Рейтингове агентство Moody’s 16 травня знизило рейтинг боргу США, позбавивши країну ідеального кредитного рейтингу, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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З трьох основних кредитних рейтингових агентств Moody’s було єдиним, яке втрималося, зберігаючи рейтинг боргу США на рівні ААА з 1917 року. Тепер воно оцінює кредитоспроможність США на один рівень нижче, Aa1. Натомість агентства Fitch Ratings і S&P знизили свої кредитні рейтинги боргу США в 2023 і 2011 роках.

На рішення про зниження боргу вплинуло збільшення протягом більш ніж десяти років державного боргу і коефіцієнтів виплати відсотків до рівнів, які значно вищі, ніж у суверенних країн з аналогічним рейтингом,

– йдеться в заяві Moody's.

Вперше Moody’s попередило США про можливе зниження рейтингу в листопаді, посилаючись на нещодавні події. Це включало майже близький до дефолту період влітку 2024 року та пов’язане з цим усунення спікера Палати представників Кевіна Маккарті.

Що це може означати для американців

Інвестори протягом тривалого часу вважали кредитний рейтинг США найнадійнішою з надійних гаваней, але зниження рейтингу Moody's, Fitch і S&P свідчать про те, що він втратив свою бездоганність.

Зниження рейтингу, ймовірно, призведе до зростання прибутків казначейства США, оскільки інвестори бачать більший ризик у позичанні грошей уряду.

Також у CNN повідомили, що цей крок може вразити фінансові ринки та підвищити відсоткові ставки, потенційно створивши додатковий фінансовий тягар для американців, які вже борються з тарифами та інфляцією.