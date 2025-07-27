США та ЄС досягли угоди: Трамп розкрив деталі

Європейський Союз та США досягли торгівельної угоди. Європа купуватиме енергоносії у Сполучених Штатів на суму 750 мільярдів доларів. Таким чином США матимуть інвестиції у свій бюджет.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву президента Дональда Трампа.

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Що купуватиме Європа у США?

Як повідомив американський лідер, Європейський Союз планує закупити у США військове спорядження на сотні мільярдів доларів. Також в угоді йдеться про закупівлю енергоносіїв на 150 мільярдів доларів.

Загалом ЄС інвестує у США 600 мільярдів доларів. Угода між Союзом та країною була укладена під час розмови Трампа з президенткою Єврокомісії. Президент США зустрівся з Урсулою фон дер Ляйєн у своєму гольф-клубі в Шотландії.

Торгівельна угода зі США принесе стабільність,

– зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Дональд Трамп зауважив, що ця угода з ЄС є "найбільшою". На прес-конференції президент розповів, що тариф на імпорт у США з країн Євросоюзу буде на рівні не менше 15%. У ЄС вважають угоду вигідною.