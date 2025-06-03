США та ЄС вперше узгоджують нові санкції проти Росії – Зеленський

По Росії збираються вдарити новим 18-м пакетом санкцій. США та ЄС вперше вирішили узгодити пакет між собою.

Про новий пакет санкцій проти Росії

США та ЄС разом координують новий пакет санкцій проти Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Під час спілкування з журналістами Президент України Володимир Зеленський заявив, що сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем разом з сенатором-демократом Річардом Блюменталем та іншими колегами готують спільні санкції проти Росії.

Вони його почали узгоджувати з ЄС, і це дуже хороший знак, тому що американський пакет сильний і європейський пакет 18-й буде сильний. Якщо вони почали узгоджувати, то, я вважаю, що буде два сильних пакети. Але не від нас це залежить, на жаль,

– сказав Зеленський.

Чому США не вводять санкції проти Росії

Дональд Трамп заявив, що він не хоче впроваджувати санкції проти Росії, бо нібито боїться зірвати мирну угоду. Політтехнолог зазначив, що впровадження санкцій проти Росії від США буде залежати від 2 факторів:

Лінія, яка переможе в адміністрації Трампа – з одного боку Стів Віткофф, який висловлює бажання економічно співпрацювати з Росією, з іншого – Марко Рубіо та сенатори, які займають виважену позицію;

Як Трамп розв'яже проблему – на початку президентства він зв'язав два процеси в один: співпраця з Росією для протистояння з Китаєм і регулювання війни. Щодо першого – американські сенатори підтримують законопроєкт про 500% мит для всіх, хто купує російську нафту, а щодо війни – Трамп не досяг прогресу.

Постернак додав, що саме тому президент США зараз "виписує Кремлю кредити довіри" у вигляді 2 тижнів, щоб нібито перевірити, чи справді Росія готова до миру. Адже він просто намагається затягнути час.