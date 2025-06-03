Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чи перейде Дональд Трамп до реальних дій

Під час переговорів у Стамбулі Росія передала українській делегації "меморандум", у якому повторила свої максималістські, радикальні вимоги, що де-факто зводяться до капітуляції України.

За словами журналістів, очікування щодо компромісу з боку Кремля завжди були низькими, але тепер Москва, схоже, відкинула навіть натяки на можливість пом'якшення своїх вимог.

У російському "меморандумі" йдеться про виведення ЗСУ з окупованих територій, відмову від вступу до НАТО, повну демілітаризацію та заборону на розміщення іноземних військ. Серед інших вимог Росії – повне відновлення дипломатичних і економічних зв'язків, зокрема відмова обох сторін від вимог репарацій і повне скасування західних санкцій проти Росії.

Ця позиція Кремля пролунала попри дві важливі обставини. По-перше, Україна розвинула технічні можливості для ударів углиб території Росії, про що свідчить операція "Павутина". По-друге, розчарування президента США Дональда Трампа власними мирними ініціативами зростає.

Після нещодавніх масованих атак на українські міста Трамп вже заявляв, що Путін "абсолютно збожеволів".

Але тепер і сам Трамп під тиском: його ключова зовнішньополітична обіцянка на другий термін – швидко завершити війну – виглядає дедалі менш переконливо,

– зазначають у CNN.

Журналісти пишуть, що Дональд Трамп має потужні важелі впливу – від збільшення військової допомоги до нових санкцій, зокрема тих, які майже одноголосно підтримав Сенат США.

Один з авторів законопроєкту, сенатор Річард Блюменталь, звинуватив Росію у спробі "зробити дурнями Трампа й Америку".

За словами CNN, те, що Путін знову вперто стоїть на своєму та озвучує неприйнятні вимоги, тепер може змусити Трампа діяти.