Ставка Росії на голод: у Нацбанку відповіли, чи варто боятися обвалу економіки

Україна все ж очікує на потужну міжнародну фінансову допомогу упродовж року. До того ж цьогоріч Нацбанк не фінансуватиме державні видатки.

Про це 24 Каналу розповів Василь Фурман – економіст, член ради Національного банку України. За його словами, валютний ринок теж буде стабільним.

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Значення фінансової допомоги для України

Василь Фурман пояснив, що завдяки величезній підтримці, яку сьогодні отримує наша держава від демократичних країн цивілізованого світу, є перспектива, що все ж Україна в цьому році здобуде перемогу у війні.

Дійсно, завдяки великій фінансовій міжнародній допомозі ми надійно тримаємо фінансову оборону,

– наголосив він.

На його думку, Україні без зброї та коштів Заходу було б вкрай складно.

"Торік завдяки ефективній роботі вищого державного керівництва нашої держави ми отримали 31 мільярд доларів – це величезна цифра", – зосередив увагу економіст.

За його словами, це з урахуванням того, що війна почалася у другому місяці року та ніхто не розраховував, що Україні знадобиться така величезна фінансова допомога.

У цьому році у нас дефіцит бюджету мінус 38 мільярдів доларів і проведена також величезна робота. І планово кошти будуть, буде закордонна допомога, і НБУ не буде приймати участь в монетизації бюджету,

– розказав Фурман.

Економіст додав, що минулого року Нацбанк України "підставив плече" уряду і було надруковано сумарно 400 мільярдів гривень.

"Це була необхідна міра потрібна для того, щоб профінансувати бюджетні видатки, армію, оборону, пенсії, тобто особливо перші місяці ми пам'ятаємо: бізнес не працював, податків не було", – зауважив він.

Василь Фурман повідомив, що цьогоріч вже лунали заяви урядовців про те, що НБУ не буде брати участь в фінансуванні бюджетних видатків. Це перевага першочергово для макроекономічної стабільності, валютного ринку та покращення ситуації із гривнею.

Реформам бути

Василь Фурман повідомив, що з 8 по 15 березня тривають у Варшаві планові переговори з Міжнародним валютним фондом України.

Я надіюся, що ми успішно зможемо завершити ці переговори і зможемо підписати нову програму розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду,

– наголосив він.

На його думку, це дасть змогу отримати відповідний ресурс для фінансування бюджетних видатків нашої держави.

"Це також буде зелене світло для інших інвесторів, зокрема, держав, міжнародних фінансових організацій, які підтримують нашу державу в цей непростий час", – пояснив він.

За словами економіста, ще один важливий фактор – реформи, які потрібно запроваджувати навіть під час війни.

У нас є величезне бажання реформувати державу. І ми в цьому напрямку рухаємося,

– переконаний він.

До того ж керівниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва задоволена Україною та моніторинговою програмою співпраці, яка була підписана 19 грудня 2022 року. Нова програма передбачається вже із залученням коштів, нав ідміну від попередньої.

Інфляція буде зменшуватися

Василь Фурман констатував, що прогнози в будь-якому випадку можуть змінюватися.

"Станом на сьогодні ми маємо зростання нашої економіки на близько 0,3%", – зауважив він.

За його словами, інфляція буде меншою за 19%.

Це позитивний фактор, тому що інфляція в кінці минулого року була 26,6%. Станом на лютий вона вже менше як 25%. Ми бачимо, що інфляція пройшла і вона починає зменшуватися,

– наголосив економіст.

Фурман зосередив увагу, це також хороший знак для українців. Втім, ціни все одно будуть зростати.

"Також можливий показник, який буде позитивно відображатися на нашому курсі гривні – це наш золото-валютний резерв НБУ", – пояснив він.

За його словами, станом на 1 лютого у нас було близько 10 мільярдів, станом на 1 березня – близько 29 мільярдів. Усе буде залежати від того, на скільки як ритмічно Україна буде отримувати фінансову допомогу.

Гривневий ринок

Василь Фурман повідомив, що упродовж останніх чотирьох місяців гривня значно посилюється на валютному ринку.

"Це позитивний фактор, тому що це буде впливати також позитивно і на інфляцію, на її зменшення", – переконаний він.

За його словами, це також перевага для імпорту товарів.

"І чим меншим буде готівковий курс, тим менше буде ціна на імпортований товар", – пояснив він.

За словами економіста, є низка факторів, які впливають на посилення гривні:

ефективні дії НБУ,

сезонність,

значна міжнародна фінансова допомога,

покращення інфляційних та дефляційних очікувань українців,

збільшення ставок дохідності по ОВДП до 20%.

"Сьогодні у громадян України є можливість не просто купувати долар, а ти можеш купити військові облігації і заробиш майже 20% без оподаткування, а ще й допоможеш нашій державі в цей непростий час надійно тримати фінансову оборону", – пояснив він.

На думку економіста, цей рік буде непростим для України. Втім, згідно із прогнозами, він буде переможним у всіх сенсах цього слова.

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