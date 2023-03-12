Об этом 24 Каналу рассказал Василий Фурман – экономист, член совета Национального банка Украины. По его словам, валютный рынок тоже будет стабильным.

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Значение финансовой помощи для Украины

Василий Фурман объяснил, что благодаря огромной поддержке, которую сегодня получает наше государство от демократических стран цивилизованного мира, есть перспектива, что все же Украина в этом году одержит победу в войне.

Действительно, благодаря большой финансовой международной помощи мы надежно держим финансовую оборону,

– подчеркнул он.

По его мнению, Украине без оружия и средств Запада было бы очень сложно.

"В прошлом году благодаря эффективной работе высшего государственного руководства нашего государства мы получили 31 миллиард долларов – это огромная цифра", – обратил внимание экономист.

По его словам, это с учетом того, что война началась во втором месяце года, и никто не рассчитывал, что Украине понадобится такая огромная финансовая помощь.

В этом году у нас дефицит бюджета минус 38 миллиардов долларов, и проделана также огромная работа. И планово средства будут, будет заграничная помощь, и НБУ не будет участвовать в монетизации бюджета,

– рассказал Фурман.

Экономист добавил, что в прошлом году Нацбанк Украины "подставил плечо" правительству и было напечатано суммарно 400 миллиардов гривен.

"Это была необходимая мера, вынужденная для того, чтобы профинансировать бюджетные расходы, армию, оборону, пенсии, то есть особенно в первые месяцы мы помним: бизнес не работал, налогов не было", – отметил он.

Василий Фурман сообщил, что в этом году уже звучали заявления чиновников, что НБУ не будет участвовать в финансировании бюджетных расходов. Это преимущество для макроэкономической стабильности, валютного рынка и улучшения ситуации с гривной.

Реформам быть

Василий Фурман сообщил, что с 8 по 15 марта продолжаются в Варшаве плановые переговоры с Международным валютным фондом Украины.

Я надеюсь, что мы успешно сможем завершить эти переговоры и сможем подписать новую программу расширенного финансирования Международного валютного фонда,

– подчеркнул он.

По его мнению, это позволит получить соответсвующий ресурс для финансирования бюджетных расходов нашего государства.

"Это также будет зеленый свет для других инвесторов, в частности государств, международных финансовых организаций, которые поддерживают наше государство в это непростое время", – пояснил он.

По словам экономиста, еще один важный фактор – реформы, которые нужно проводить даже во время войны.

У нас огромное желание реформировать государство. И мы в этом направлении двигаемся,

– убежден он.

К тому же руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева довольна Украиной и мониторинговой программой сотрудничества, которая была подписана 19 декабря 2022 года. Новая программа предполагается уже с привлечением средств, в отличие от предыдущей.

Инфляция будет уменьшаться

Василий Фурман констатировал, что прогнозы в любом случае могут изменяться.

"По состоянию на сегодня у нас рост нашей экономики на около 0,3%", – отметил он.

По его словам, инфляция будет меньше, чем 19%.

Это положительный фактор, потому что инфляция в конце прошлого года была 26,6%. По состоянию на февраль она уже меньше 25%. Мы видим, что инфляция прошла, и она начинает уменьшаться,

– подчеркнул экономист.

Фурман сосредоточил внимание, это тоже хороший знак для украинцев. Впрочем, цены все равно будут расти.

"Также возможный показатель, который будет положительно отражаться на нашем курсе гривны – это золото-валютный резерв НБУ", – пояснил он.

По его словам, по состоянию на 1 февраля у нас было около 10 миллиардов, по состоянию на 1 марта – около 29 миллиардов. Все будет зависеть от того, насколько ритмично Украина будет получать финансовую помощь.

Гривневый рынок

Василий Фурман сообщил, что за последние четыре месяца гривна значительно усиливается на валютном рынке.

"Это положительный фактор, потому что это будет влиять также положительно и на инфляцию, на ее уменьшение", – убежден он.

По его словам, это также преимущество для импорта товаров.

"И чем меньше будет наличный курс, тем меньше будет цена на импортируемый товар", – пояснил он.

По словам экономиста, есть ряд факторов, влияющих на усиление гривны:

эффективные действия НБУ,

сезонность,

значительная международная финансовая помощь,

улучшение инфляционных и дефляционных ожиданий украинцев,

увеличение ставок доходности по ОВГЗ до 20%.

"Сегодня у граждан Украины есть возможность не просто покупать доллар, а ты можешь купить военные облигации и заработаешь почти 20% без налогообложения, а еще поможешь нашему государству в это непростое время надежно держать финансовую оборону", – пояснил он.

По мнению экономиста, этот год будет непростым для Украины. Впрочем, по прогнозам, он будет победным во всех смыслах этого слова.

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