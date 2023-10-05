Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України: що нас очікує у 2024 році

Економічні перспективи України залежать від тривалості російського вторгнення. Однак світовий банк покращив прогноз зростання нашої економіки.

Світовий банк прогнозує, що економіка України зросте на 3,5% у 2023 році та на 4,0% у 2024 році. Ще у червні банк очікував зростання на 2,0% цього року і на 3,5% наступного.

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Через рік економіка України відновлюватиметься швидше

У прогнозі зазначається, що економічні перспективи України залежать від тривалості російського вторгнення.

Згідно з орієнтовним сценарієм, у якому активні бойові дії продовжаться до середини 2024 року, очікується, що ВВП зросте на 3,5% у 2023 році і на 4% у 2024 році,

– мовиться у повідомленні.

Однак, згідно з прогнозом, починаючи з кінця 2024 року економіка України буде відновлюватися швидше. Все завдяки державним інвестиціям в міру пожвавлення відновлювальної та експортної активності.

Українська економіка вже поступово відновлюється

Світовий банк зазначив, що попри криваву війну, яку розв'язала Росія, українська економіка демонструє ознаки "помірного відновлення". Зокрема цьому сприяє надійніше електропостачання та стійке отримання зовнішньої допомоги, яка підтримує суспільний попит.

Після скорочення на 29,1% у 2022 році економіка України виграла від покращення електропостачання, локалізації активних бойових дій та більш надійного отримання зовнішньої допомоги у півріччі 2023 року. У другому кварталі 2023 року вперше після повномасштабного економічне зростання України стало позитивним.

Однак через державні витрати, мляву економічну активність, низькі податкові надходження, втрату робочих місць і доходів у приватному секторі рівень бідності у нашій країні, на жаль, зросте.