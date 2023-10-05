Всемирный банк прогнозирует, что экономика Украины вырастет на 3,5% в 2023 году и на 4% в 2024 году. Еще в июне банк ожидал роста на 2,0% в текущем году и на 3,5% в следующем.

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Через год экономика Украины будет восстанавливаться быстрее

В прогнозе отмечается, что экономические перспективы Украины зависят от продолжительности российского вторжения.

Согласно ориентировочному сценарию, в котором активные боевые действия продлятся до середины 2024 года, ожидается, что ВВП вырастет на 3,5% в 2023 году и на 4% в 2024 году,

– говорится в сообщении.

Однако, согласно прогнозу, начиная с конца 2024 года, экономика Украины будет восстанавливаться быстрее. Все благодаря государственным инвестициям по мере оживления возобновляемой и экспортной активности.

Украинская экономика уже постепенно восстанавливается

Всемирный банк отметил, что, несмотря на кровавую войну, которую развязала Россия, украинская экономика демонстрирует признаки "умеренного восстановления". В частности, этому способствует более надежное электроснабжение и устойчивое получение внешней помощи, которая поддерживает общественный спрос.

После сокращения на 29,1% в 2022 году экономика Украины выиграла улучшение электроснабжения, локализации активных боевых действий и более надежного получения внешней помощи в полугодии 2023 года. Во втором квартале 2023 года впервые после полномасштабного экономического роста Украины стал положительным.

Однако из-за государственных расходов, вялой экономической активности, низких налоговых поступлений, потери рабочих мест и доходов в частном секторе уровень бедности в нашей стране, к сожалению, возрастет.