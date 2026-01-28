Енергосистема під ударом ворога та негоди: сотні населених пунктів без світла

Енергосистема України опинилася під подвійним ударом. Атаки російської армії призвели до нових знеструмлень, а погодні випробування залишили без світла сотні українських домівок.

Які наслідки атаки ворога?

Упродовж ночі проти середи та вранці 28 січня ворог завдав нових атак на енергетичні об'єкти України, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Внаслідок обстрілів відбулися знеструмлення споживачів у трьох регіонах:

у Кам'янському Дніпропетровської області;

на Донеччині;

та у Запорізькій області.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу,

– наголосили у відомстві.

Наразі найскладнішою ситуація зі світлом залишається у прифронтових та прикордонних регіонах. У цих областях відновлення електропостачання ускладнюють постійні бойові дії.

Зауважте! Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів російської армії та складних погодних умов в Україні 28 січня на 2,3% зменшилося споживання світла.

Як графіки відключень світла діють?

Через наслідки російських обстрілів у середу енергетики обмежують споживання світла у всіх регіонах України

графіки погодинних відключень застосовуються для всіх категорій споживачів;

для промисловості діють графіки обмеження потужності.

Разом з тим у деяких областях довелося вимушено застосовувати аварійні знеструмлення. Їх скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Головною причиною вимушених відключень є наслідки нічних обстрілів українських електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії,

– пояснили в Міненерго.

Складною залишається і ситуація з енергопостачанням Києва. У столиці та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Через це вимушено діють екстрені відключення.

Варто знати! Ситуація в енергосистемі може змінюватися. За змінами у графіках відключень можна стежити на офіційних сторінках своїх обленерго.

Як погода вдарила по енергосистемі?

Разом з тим значного удару по енергетиці завдала негода. Налипання мокрого снігу та ожеледь на ранок частково або повністю знеструмили 730 населених пунктів країни. Без світла залишилися споживачі 11 областей:

Вінницької;

Дніпропетровської;

Миколаївської;

Одеської;

Тернопільської;

Кіровоградської;

Хмельницької;

Чернігівської;

Черкаської;

Харківської;

та Київської;

Наразі скрізь аварійні бригади обленерго відновлюють роботу пошкоджених ліній.

Важливо! Через масовані атаки Росії українська енергетика працює наразі в режимі надзвичайної ситуації. Це необхідно для максимальної координації дій усіх служб.

Де ситуація зі світлом найгірша?