Гроші на оренду житла: коли українцям почнуть виплачувати нову субсидію
13 січня 2025, 17:54Читать новость на русском
В Україні ось-ось розпочнеться нова програма підтримки. Деякі українці зможуть отримувати щомісячну субсидію для покриття витрат на оренду.
Коли старт субсидії на оренду житла
З 29 січня 2025 року внутрішньо переміщені особи зможуть отримати субсидію на оренду житла в межах нової урядової програми підтримки, повідомили в Уряді, передає 24 Канал.
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Для цього необхідно укласти договір оренди та подати заяву до Пенсійного фонду або ЦНАП.
Зауважте! Субсидія надається на 6 місяців з можливістю продовження ще на такий самий термін за умови повторного звернення. Заява на отримання субсидії розглядатиметься протягом 10 робочих днів після подання.
Хто саме з ВПО може отримати субсидію:
- Якщо у вас немає власного житла в новому регіоні або воно має площу менш як 13,65 квадратного метра на кожного члена сім’ї.
- Якщо ваше житло було зруйноване або пошкоджене та стало непридатним для проживання.
- Якщо ви витрачаєте понад 20% свого доходу на оренду житла.
- Якщо ви не отримуєте допомогу на проживання як внутрішньо переміщена особа.
- Якщо ви не берете участь у програмі "Прихисток".
- Якщо ваша родина має низький дохід: якщо середній дохід на одну людину менший за два прожиткових мінімуми (5840 гривень), ви можете отримати більшу субсидію