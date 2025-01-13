Когда старт субсидии на аренду жилья

С 29 января 2025 года внутренне перемещенные лица смогут получить субсидию на аренду жилья в рамках новой правительственной программы поддержки, сообщили в Правительстве, передает 24 Канал.

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Для этого необходимо заключить договор аренды и подать заявление в Пенсионный фонд или ЦПАУ.

Обратите внимание! Субсидия предоставляется на 6 месяцев с возможностью продления еще на такой же срок при условии повторного обращения. Заявление на получение субсидии будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней после подачи.

Кто именно из ВПЛ может получить субсидию:

  1. Если у вас нет собственного жилья в новом регионе или оно имеет площадь менее 13,65 квадратного метра на каждого члена семьи.
  2. Если ваше жилье было разрушено или повреждено и стало непригодным для проживания.
  3. Если вы тратите более 20% своего дохода на аренду жилья.
  4. Если вы не получаете помощь на проживание как внутренне перемещенное лицо.
  5. Если вы не участвуете в программе "Приют".
  6. Если ваша семья имеет низкий доход: если средний доход на одного человека меньше двух прожиточных минимумов (5840 гривен), вы можете получить большую субсидию

Будут ли льготы для арендодателей, которые сдают жилье ВПЛ

Для арендодателей, которые официально сдают жилье ВПЛ, государство предоставляет налоговые льготы, в частности компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора. Кроме того, для владельцев жилья, которые являются физическими лицами-предпринимателями, будет компенсироваться ставка единого налога.