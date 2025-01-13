Коли старт субсидії на оренду житла

З 29 січня 2025 року внутрішньо переміщені особи зможуть отримати субсидію на оренду житла в рамках нової урядової програми підтримки, повідомили в Уряді, передає 24 Канал.

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Для цього необхідно укласти договір оренди та подати заяву до Пенсійного фонду або ЦНАП.

Зауважте! Субсидія надається на 6 місяців з можливістю продовження ще на такий самий термін за умови повторного звернення. Заява на отримання субсидії розглядатиметься протягом 10 робочих днів після подання.

Хто саме з ВПО може отримати субсидію:

Якщо у вас немає власного житла в новому регіоні або воно має площу менш як 13,65 квадратного метра на кожного члена сім’ї. Якщо ваше житло було зруйноване або пошкоджене та стало непридатним для проживання. Якщо ви витрачаєте понад 20% свого доходу на оренду житла. Якщо ви не отримуєте допомогу на проживання як внутрішньо переміщена особа. Якщо ви не берете участь у програмі "Прихисток". Якщо ваша родина має низький дохід: якщо середній дохід на одну людину менший за два прожиткових мінімуми (5840 гривень), ви можете отримати більшу субсидію