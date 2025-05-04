Як отримати статус члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці

Для членів сімей полеглих військових передбачені виплати й пільги, для отримання яких потрібно офіційно оформити статус. Зробити це можна офлайн чи онлайн.

Кому надають статус члена родини загиблого військовослужбовця

Статус члена родини загиблого воїна можуть отримати родичі окремих категорій військовослужбовців, повідомляє 24 Канал з посиланням на систему надання правничої допомоги.

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Їхній перелік визначений законом:

Сім’ї осіб, які добровільно забезпечували проведення АТО, брали участь у захисті України під час повномасштабного вторгнення;

Сім’ї осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися або самоорганізувалися для захисту України й надалі увійшли до складу військових формувань і правоохоронних органів;

Сім’ї осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися або самоорганізувалися для захисту України, проте не увійшли до складу військових формувань та правоохоронних органів;

Сім’ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії та інших військових та правоохоронних органів;

Сім’ї працівників підприємств, установ і організацій, які залучали до захисту України;

Сім’ї осіб, які загинули (зникли безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі у захисті України.

З них статус члена родини загиблого захисника можуть отримати:

Батьки;

Один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

Діти, які не мають і не мали своїх сімей;

Діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

Діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Як отримати статус

Онлайн через "Дію":

Натисніть "Подати заяву", зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису або BankID.

Натисніть "Подати заяву", зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису або BankID. Вкажіть відомості про несудимість заявника. Вкажіть дані про загиблу (зниклу безвісти) особу. Додайте документ, що підтверджує родинний зв’язок. Зазначте до якої категорії осіб відноситься загиблий (зниклий) член родини. Вкажіть підстави для отримання статусу члена сім’ї загиблого захисника (рішення суду, свідоцтво про смерть, висновок ВЛК/ЛКК/медичної комісії). Виберіть тип посвідчення, яке хочете отримати. Перевірте дані та підпишіть заяву.

Офлайн:

Зверніться до найближчого ЦНАПу. Надайте відомості про отримувача статусу. Надайте відомості про несудимість отримувача статусу. Надайте відомості про загиблу (зниклу безвісти) особу. Надайте відомості про родинні зв'язки. Надайте відомості про категорію особи Надайте відомості про довідку медико-соціальної експертної комісії. Надайте відомості про підстави для отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника (Захисниці) України (рішення суду або свідоцтво про смерть або Висновок ВЛК/ЛКК/Медичної комісії тощо). Надайте відомості про спосіб отримання посвідчення.

Важливо! Рішення про надання статусу ухвалюють органи соцзахисту населення за зареєстрованим місцем проживання упродовж 30 днів з дати подання документів.