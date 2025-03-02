Як отримати статус родини загиблого військового

Для отримання пільг і виплат, родини загиблих військовослужбовців повинні оформити офіційний статус. Для цього їм потрібно зібрати певні документи.

Хто має право отримати статус родини загиблого військового

Таким чином близькі загиблих захисника чи захисниці зможуть відкрити собі доступ до державної допомоги, пише 24 Канал з посиланням на Безоплатну правничу допомогу.

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Так статус надається таким особам:

родинам осіб, які добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії;

родинам осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу військових формувань та правоохоронних органів;

сім’ям осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу військових формувань та правоохоронних органів;

сім’ям військовослужбовців Збройних Сил, Національної гвардії та інших військових та правоохороних органів;

сім’ям працівників підприємств, установ і організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;

сім’ям осіб, які загинули або пропали безвісти, померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Зокрема до членів сімей загиблих, померлих воїнів належать:

утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія; батьки; один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні; діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття; діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Які документи потрібні для отримання статусу родини загиблого військового

Перелік документів для надання статусу має такий вигляд:

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

копія договору про провадження волонтерської діяльності;

свідчення командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), керівника добровольчого формування, завірені печаткою військової частини;

довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил;

висновок судово-медичної експертизи;

рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;

документи про безпосереднє виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, книг нарядів, матеріалів спеціальних/службових розслідувань за фактами отримання поранень);

клопотання про надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, керівника добровольчого формування, до складу якого входила особа, яка загинула (пропала безвісти) чи померла;

постанова штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування;

контракт добровольця територіальної оборони (копія);

довідка видана командиром військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил під безпосереднім керівництвом і контролем якого провадиться діяльність добровольчого формування територіальної громади, за клопотанням командира добровольчого формування територіальної громади;

довідка видана Мінветеранів.

Для отримання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, їм необхідно звернутися до підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради з заявою та відповідними документами,

– йдеться на сайті.

Зверніть увагу! Подати заяву можна як у паперовій, так і в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або Єдиного державного реєстру ветеранів війни.