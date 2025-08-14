Статус родини полеглого воїна надає право на окремі пільги та соцвиплати. Оформити його можуть близькі родичі, такі як дружина, діти чи батьки загиблого.

Кому надається статус члена сім’ї загиблого військового?

Статус члена родини загиблого військового можуть отримати дружина, діти чи батьки, повідомляє 24 Канал з посиланням на систему надання правничої допомоги.

Дивіться також Грошова допомога до Дня Незалежності: кому виплатять 650 гривень

Перелік такий:

Сім’ї осіб, які добровільно забезпечували проведення АТО, брали участь у захисті України під час повномасштабного вторгнення;

Сім’ї осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися або самоорганізувалися для захисту України й надалі увійшли до складу військових формувань і правоохоронних органів;

Сім’ї осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися або самоорганізувалися для захисту України, проте не увійшли до складу військових формувань та правоохоронних органів;

Сім’ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії та інших військових та правоохоронних органів;

Сім’ї працівників підприємств, установ і організацій, які залучали до захисту України;

Сім’ї осіб, які загинули (зникли безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі у захисті України.

Хто належить до найближчих членів родини?

Перелік осіб, які можуть увійти до складу родини загиблого військового, обмежений. Це можуть бути:

Батьки;

Один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

Діти, які не мають і не мали своїх сімей;

Діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

Діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Як оформити статус?

Для отримання статусу необхідно звернутися до місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики за зареєстрованим місцем проживання або за адресою фактичного місця проживання. Також оформити статус можна через ЦНАП.

Перелік документів для оформлення статусу:

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

копія договору про провадження волонтерської діяльності;

свідчення командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), керівника добровольчого формування, завірені печаткою військової частини;

довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил;

висновок судово-медичної експертизи;

рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф;

документи про безпосереднє виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, книг нарядів, матеріалів спеціальних/службових розслідувань за фактами отримання поранень);

клопотання про надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, керівника добровольчого формування, до складу якого входила особа, яка загинула (пропала безвісти) чи померла;

контракт добровольця територіальної оборони (копія);

довідка видана командиром військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил під безпосереднім керівництвом і контролем якого провадиться діяльність добровольчого формування територіальної громади, за клопотанням командира добровольчого формування територіальної громади;

довідка видана Мінветеранів.

Заяву на отримання статусу члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці можна подати у паперовій формі або онлайн через Дію, Єдиний держпортал електронних послуг або Реєстр ветеранів війни.