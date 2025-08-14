Кому надається статус члена сім’ї загиблого військового?
Статус члена родини загиблого військового можуть отримати дружина, діти чи батьки, повідомляє 24 Канал з посиланням на систему надання правничої допомоги.
Дивіться також Грошова допомога до Дня Незалежності: кому виплатять 650 гривень
Перелік такий:
- Сім’ї осіб, які добровільно забезпечували проведення АТО, брали участь у захисті України під час повномасштабного вторгнення;
- Сім’ї осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися або самоорганізувалися для захисту України й надалі увійшли до складу військових формувань і правоохоронних органів;
- Сім’ї осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися або самоорганізувалися для захисту України, проте не увійшли до складу військових формувань та правоохоронних органів;
- Сім’ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії та інших військових та правоохоронних органів;
- Сім’ї працівників підприємств, установ і організацій, які залучали до захисту України;
- Сім’ї осіб, які загинули (зникли безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі у захисті України.
Хто належить до найближчих членів родини?
Перелік осіб, які можуть увійти до складу родини загиблого військового, обмежений. Це можуть бути:
- Батьки;
- Один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
- Діти, які не мають і не мали своїх сімей;
- Діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- Діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.
Як оформити статус?
Для отримання статусу необхідно звернутися до місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики за зареєстрованим місцем проживання або за адресою фактичного місця проживання. Також оформити статус можна через ЦНАП.
Перелік документів для оформлення статусу:
- свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;
- копія договору про провадження волонтерської діяльності;
- свідчення командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), керівника добровольчого формування, завірені печаткою військової частини;
- довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил;
- висновок судово-медичної експертизи;
- рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф;
- документи про безпосереднє виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, книг нарядів, матеріалів спеціальних/службових розслідувань за фактами отримання поранень);
- клопотання про надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, керівника добровольчого формування, до складу якого входила особа, яка загинула (пропала безвісти) чи померла;
- контракт добровольця територіальної оборони (копія);
- довідка видана командиром військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил під безпосереднім керівництвом і контролем якого провадиться діяльність добровольчого формування територіальної громади, за клопотанням командира добровольчого формування територіальної громади;
- довідка видана Мінветеранів.
Заяву на отримання статусу члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці можна подати у паперовій формі або онлайн через Дію, Єдиний держпортал електронних послуг або Реєстр ветеранів війни.