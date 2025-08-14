Кому надається статус члена сім’ї загиблого військового?

Статус члена родини загиблого військового можуть отримати дружина, діти чи батьки, повідомляє 24 Канал з посиланням на систему надання правничої допомоги.

Перелік такий:

Сім’ї осіб, які добровільно забезпечували проведення АТО, брали участь у захисті України під час повномасштабного вторгнення;

Сім’ї осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися або самоорганізувалися для захисту України й надалі увійшли до складу військових формувань і правоохоронних органів;

Сім’ї осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися або самоорганізувалися для захисту України, проте не увійшли до складу військових формувань та правоохоронних органів;

Сім’ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії та інших військових та правоохоронних органів;

Сім’ї працівників підприємств, установ і організацій, які залучали до захисту України;

Сім’ї осіб, які загинули (зникли безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі у захисті України.

Хто належить до найближчих членів родини?

Перелік осіб, які можуть увійти до складу родини загиблого військового, обмежений. Це можуть бути:

Батьки;

Один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

Діти, які не мають і не мали своїх сімей;

Діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

Діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Як оформити статус?

Для отримання статусу необхідно звернутися до місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики за зареєстрованим місцем проживання або за адресою фактичного місця проживання. Також оформити статус можна через ЦНАП.

Перелік документів для оформлення статусу:

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

копія договору про провадження волонтерської діяльності;

свідчення командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), керівника добровольчого формування, завірені печаткою військової частини;

довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил;

висновок судово-медичної експертизи;

рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф;

документи про безпосереднє виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, книг нарядів, матеріалів спеціальних/службових розслідувань за фактами отримання поранень);

клопотання про надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, керівника добровольчого формування, до складу якого входила особа, яка загинула (пропала безвісти) чи померла;

контракт добровольця територіальної оборони (копія);

довідка видана командиром військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил під безпосереднім керівництвом і контролем якого провадиться діяльність добровольчого формування територіальної громади, за клопотанням командира добровольчого формування територіальної громади;

довідка видана Мінветеранів.

Заяву на отримання статусу члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці можна подати у паперовій формі або онлайн через Дію, Єдиний держпортал електронних послуг або Реєстр ветеранів війни.