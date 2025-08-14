Кому предоставляется статус члена семьи погибшего военного?

Статус члена семьи погибшего военного могут получить жена, дети или родители, сообщает 24 Канал со ссылкой на систему предоставления юридической помощи.

Перечень таков:

Семьи лиц, которые добровольно обеспечивали проведение АТО, участвовали в защите Украины во время полномасштабного вторжения;

Семьи лиц, которые находились в составе добровольческих формирований, образовавшихся или самоорганизовавшихся для защиты Украины и в дальнейшем вошли в состав военных формирований и правоохранительных органов;

Семьи лиц, которые находились в составе добровольческих формирований, образовавшихся или самоорганизовавшихся для защиты Украины, однако не вошли в состав военных формирований и правоохранительных органов;

Семьи военнослужащих (резервистов, военнообязанных, добровольцев Сил территориальной обороны) Вооруженных Сил, Национальной гвардии и других военных и правоохранительных органов;

Семьи работников предприятий, учреждений и организаций, которые привлекали к защите Украины;

Семьи лиц, погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в защите Украины.

Кто относится к ближайшим членам семьи?

Перечень лиц, которые могут войти в состав семьи погибшего военного, ограничен. Это могут быть:

Родители;

Один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;

Дети, которые не имеют и не имели своих семей;

Дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

Дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Как оформить статус?

Для получения статуса необходимо обратиться в местное структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по зарегистрированному месту жительства или по адресу фактического места жительства. Также оформить статус можно через ЦПАУ.

Перечень документов для оформления статуса:

свидетельство о смерти (копия) или сообщение о гибели лица;

копия договора об осуществлении волонтерской деятельности;

свидетельство командира (начальника) воинской части (органа, подразделения), руководителя добровольческого формирования, заверенные печатью воинской части;

справка (выписка из приказа) руководителя Антитеррористического центра при СБУ, Генерального штаба Вооруженных Сил;

заключение судебно-медицинской экспертизы;

решение суда об установлении факта добровольного обеспечения или добровольного привлечения к обеспечению проведения антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии рф;

документы о непосредственном выполнении задач антитеррористической операции в районах ее проведения (выписки из приказов, распоряжений, книг нарядов, материалов специальных/служебных расследований по фактам получения ранений);

ходатайство о предоставлении статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, руководителя добровольческого формирования, в состав которого входило лицо, погибшего (пропавшего без вести) или умершего;

контракт добровольца территориальной обороны (копия);

справка выдана командиром воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил под непосредственным руководством и контролем которого осуществляется деятельность добровольческого формирования территориальной общины, по ходатайству командира добровольческого формирования территориальной общины;

справка выдана Минветеранов.

Заявление на получение статуса члена семьи погибшего защитника или защитницы можно подать в бумажной форме или онлайн через Дію, Единый госпортал электронных услуг или Реестр ветеранов войны.