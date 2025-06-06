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Економіка Соцвиплати Які переваги дає статус УБД у 2025 році
6 червня, 19:21
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Які переваги дає статус УБД у 2025 році

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Статус УБД у 2025 році надає українським військовим медичні, комунальні, транспортні, трудові пільги та освітню підтримку дітей.
  • Ветерани отримують збільшені пенсії, разові грошові допомоги до свят та пріоритетне працевлаштування.

У 2025 році українські військові, як і раніше, можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД). Він дає право на низку пільг та переваг від держави.

Що дає статус УБД у 2025 році 

Українці зі статусом учасника бойових дій мають право на медичні, комунальні, транспортні, трудові пільги, а також на додаткові виплати і освітню підтримку дітей від держави, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів

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Учасникам бойових дій держава передусім надає низку медичних пільг: 

  • Право на безплатні ліки та медичні засоби, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами лікарів.
  • Право на безплатне зубопротезування, за винятком використання дорогоцінних металів.
  • Можливість продовжувати користуватися поліклініками та госпіталями, до яких УБД були прикріплені, після виходу на пенсію чи зміни місця роботи.
  • Право на першочергове обслуговування в лікувальних закладах, аптеках і на першочергову госпіталізацію.
  • Безплатне медичне обстеження та диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів.

Варто знати! Учасники бойових дій мають отримати путівку на санаторно-курортне лікування або компенсацію за самостійне лікування відповідно до порядку, встановленого Кабміном. 

Які комунальні пільги дає статус УБД 

УБД мають право на низку житлових і комунальних послуг: 

  • Знижку на оплату житлової площі у розмірі 75% у розрахунку 21 квадратний метр на особу + 10,5 квадратного метра на сім'ю;
  • 75% знижку на оплату газу, електроенергії, інших послуг та скрапленого газу для побутових потреб;
  • 75% знижки на вартість палива, зокрема рідке, для осіб, що проживають у будинках без центрального опалення.

Варто знати! Для родин УБД з непрацездатними особами площа, на яку розраховується пільга для опалення, подвоюється до 42 квадратних метрів на одну особу + 21 квадратний метр на сім'ю.

Які трудові пільги мають УБД

Учасники бойових дій отримують виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи.

  • Ветерани мають право на щорічну відпустку у зручний для них час;
  • Можуть отримувати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік.
  • У разі скорочення чисельності або штату працівників підприємства УБД мають переважне право на залишення на роботі. 

Варто знати! У випадку ліквідації підприємства УБД гарантується пріоритетне працевлаштування.

Які транспортні пільги дає статус УБД

Ветерани мають право на безплатний проїзд в усіх видах міського пасажирського транспорту. Для цього достатньо показати посвідчення встановленого зразка. 

УБД  можуть безплатно користуватися: 

  • залізничним і водним транспортом приміського сполучення;
  • автобусами на приміських і міжміських маршрутах;
  • районними та міжобласними рейсами, незалежно від відстані й місця проживання;
  • автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості.

Які інші привілеї діють для УБД 

Пенсії, довічне грошове утримання або соціальна допомога для УБД збільшуються на 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Також щороку вони мають право на виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності України.

Слід знати! Держава надає підтримку для здобуття освіти в державних і комунальних закладах для дітей учасників бойових дій, але не довше ніж до 23 років. 