Які переваги дає статус УБД у 2025 році
- Статус УБД у 2025 році надає українським військовим медичні, комунальні, транспортні, трудові пільги та освітню підтримку дітей.
- Ветерани отримують збільшені пенсії, разові грошові допомоги до свят та пріоритетне працевлаштування.
У 2025 році українські військові, як і раніше, можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД). Він дає право на низку пільг та переваг від держави.
Що дає статус УБД у 2025 році
Українці зі статусом учасника бойових дій мають право на медичні, комунальні, транспортні, трудові пільги, а також на додаткові виплати і освітню підтримку дітей від держави, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
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Учасникам бойових дій держава передусім надає низку медичних пільг:
- Право на безплатні ліки та медичні засоби, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами лікарів.
- Право на безплатне зубопротезування, за винятком використання дорогоцінних металів.
- Можливість продовжувати користуватися поліклініками та госпіталями, до яких УБД були прикріплені, після виходу на пенсію чи зміни місця роботи.
- Право на першочергове обслуговування в лікувальних закладах, аптеках і на першочергову госпіталізацію.
- Безплатне медичне обстеження та диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів.
Варто знати! Учасники бойових дій мають отримати путівку на санаторно-курортне лікування або компенсацію за самостійне лікування відповідно до порядку, встановленого Кабміном.
Які комунальні пільги дає статус УБД
УБД мають право на низку житлових і комунальних послуг:
- Знижку на оплату житлової площі у розмірі 75% у розрахунку 21 квадратний метр на особу + 10,5 квадратного метра на сім'ю;
- 75% знижку на оплату газу, електроенергії, інших послуг та скрапленого газу для побутових потреб;
- 75% знижки на вартість палива, зокрема рідке, для осіб, що проживають у будинках без центрального опалення.
Варто знати! Для родин УБД з непрацездатними особами площа, на яку розраховується пільга для опалення, подвоюється до 42 квадратних метрів на одну особу + 21 квадратний метр на сім'ю.
Які трудові пільги мають УБД
Учасники бойових дій отримують виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи.
- Ветерани мають право на щорічну відпустку у зручний для них час;
- Можуть отримувати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік.
- У разі скорочення чисельності або штату працівників підприємства УБД мають переважне право на залишення на роботі.
Варто знати! У випадку ліквідації підприємства УБД гарантується пріоритетне працевлаштування.
Які транспортні пільги дає статус УБД
Ветерани мають право на безплатний проїзд в усіх видах міського пасажирського транспорту. Для цього достатньо показати посвідчення встановленого зразка.
УБД можуть безплатно користуватися:
- залізничним і водним транспортом приміського сполучення;
- автобусами на приміських і міжміських маршрутах;
- районними та міжобласними рейсами, незалежно від відстані й місця проживання;
- автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості.
Які інші привілеї діють для УБД
Пенсії, довічне грошове утримання або соціальна допомога для УБД збільшуються на 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Також щороку вони мають право на виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності України.
Слід знати! Держава надає підтримку для здобуття освіти в державних і комунальних закладах для дітей учасників бойових дій, але не довше ніж до 23 років.