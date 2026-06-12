Якщо нарахували стаж 24 роки: яка буде пенсія за таких умов

Кількість страхового стажу безпосередньо впливає на розмір майбутеьої пенсії. Однак це не єдиний показник. Слід також враховувати зарплату, яку отримувала особа.

Яка буде пенсія, якщо стаж 24 роки

Про це зазначено на сайті Пенсійного фонду України.

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Формула, зокрема, є такою: П = Зп х Кс.

Водночас складники формули:

П – розмір пенсії (у гривнях);

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія (теж у гривнях);

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Також дізнатися розмір пенсії можна за допомогою Пенсійного калькулятора.

Наприклад, людина, яка вийшла на пенсію у 63 роки та має 24 роки стажу, а ще заробляла 20 тисяч гривень, зможе отримати пенсію у розмірі 5 929 гривень.

Скриншот з сайту "Пенсійний калькулятор"

Але якщо зарплата "зросте" до 45 тисяч гривень, то розмір пенсії вже становитиме 11 832 гривні.

Скриншот з сайту "Пенсійний калькулятор"

Водночас нагадаємо, що з 1 січня 2026 року кількість стажу для виходу на пенсію зазнала змін.

Наразі для того, аби вийти на відпочинок в 60 років (як чоловікам, так і жінкам) необхідно мати 33 роки стажу та більше. Для того, аби отримувати пенсійні виплати в 63 роки, слід мати щонайменше 23 роки стажу. А щоб вийти на пенсію у 65 років – не 15 менше років.

Важливо! Тобто вийти на пенсію з 24 роками стажу можливо не раніше 63 років.

Що ще варто знати про пенсію та стаж

Якщо людина працювала неофіційно, то ці роки праці не зараховуються до стажу. Це впливає й на суму пенсії. За таких обставин особа може продовжити працювати офіційно або докупити стаж. Також є можливість оформити соціальну допомогу від держави.

Водночас вже з 2 серпня правила нарахування стажу зазнають змін. Зокрема, закон дозволить враховувати ті роки, за які роботодавець не сплачував єдиний соціальний внесок за працівника. Але – з певними нюансами.

Нагадаємо, що головний документ, який підтверджує стаж – це трудова книжка. Однак є чимало інших документів, які вважаються доказом офіційної роботи. Їх також можна оцифрувати.