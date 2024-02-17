Щороку стаж ростиме: коли українці зможуть виходити на пенсію

В Україні вийти на пенсію можна було у віці 60 років, але зі стажем у 30 років. У 2024 році терміни стажу змінилися і сягнули 31 року. Водночас до 2028 року стаж надалі збільшуватиметься.

Який вік потрібен для виходу на пенсію

Єдиний мінімальний вік як для чоловіків, так і для жінок, аби вийти на пенсію, – 60 років. Для цього потрібно мати стажу не менше, ніж 30 років.

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Що таке страховий стаж Це період у житті людина, впродовж якого вона сплачує до пенсійного фонду страхові внески. В Україні з 2023 року тривалість необхідного страхового стажу збільшується щороку.

Що буде, якщо стажу не вистачає

Варто нагадати: коли особі виповнюється 60 років, а страхового стажу не вистачає, тоді право на пенсію можна отримати у 63 роки, але за наявності хоча б не менше, ніж 21 року стажу.

А вже за наявності страхового стажу від 15 до 20 років пенсію можна отримати у 65 років.

Втім якщо людина має менше, ніж 15 років стажу, то у віці 65 років їй нараховуватимуть державну соцдопомогу замість пенсії.

Як зросте пенсія у березні

Вже у 2024 році на відпочинок українці, чоловіки та жінки, зможуть вийти у 61 рік, а стаж повинен становити не менше, ніж 31 рік.що у 2028 році вийти на пенсію у 60 років зі стажем 30 років не вдасться. Для цього потрібно мати не менше, ніж 35 років. А з 1 січня 2028 року, за наявності 40 і більше років стажу, пенсія за віком призначатиметься незалежно від віку.

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, з 1 березня планується індексація пенсійних виплат.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Зараз ми її розраховуємо. Коефіцієнт залежить від рівня інфляції за попередній рік.

Як розрахувати відсоток індексації:

Потрібно полічити 50% від рівня інфляції,

потім 50% показника середньої заробітної плати за попередні 36 календарних місяців.

Відповідно точно буде відсоток, на який зростуть пенсії. Але більш чітко цей відсоток ми будемо мати в розрахунках до середини лютого,

– пояснила Жолнович.

У 2024 році індексацію проведуть за бальною системою. Її метою є зрівняти виплати пенсіонерів, які вийшли на законний відпочинок у різний час. Нині прогнозується, що виплати зростуть на 13%, а середня пенсія по Україні становитиме 6 тисяч гривень.