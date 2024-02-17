Який вік потрібен для виходу на пенсію
Єдиний мінімальний вік як для чоловіків, так і для жінок, аби вийти на пенсію, – 60 років. Для цього потрібно мати стажу не менше, ніж 30 років.
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Що таке страховий стажЦе період у житті людина, впродовж якого вона сплачує до пенсійного фонду страхові внески. В Україні з 2023 року тривалість необхідного страхового стажу збільшується щороку.
Що буде, якщо стажу не вистачає
- Варто нагадати: коли особі виповнюється 60 років, а страхового стажу не вистачає, тоді право на пенсію можна отримати у 63 роки, але за наявності хоча б не менше, ніж 21 року стажу.
- А вже за наявності страхового стажу від 15 до 20 років пенсію можна отримати у 65 років.
- Втім якщо людина має менше, ніж 15 років стажу, то у віці 65 років їй нараховуватимуть державну соцдопомогу замість пенсії.
Як зросте пенсія у березні
За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, з 1 березня планується індексація пенсійних виплат.
Зараз ми її розраховуємо. Коефіцієнт залежить від рівня інфляції за попередній рік.
Як розрахувати відсоток індексації:
- Потрібно полічити 50% від рівня інфляції,
- потім 50% показника середньої заробітної плати за попередні 36 календарних місяців.
Відповідно точно буде відсоток, на який зростуть пенсії. Але більш чітко цей відсоток ми будемо мати в розрахунках до середини лютого,
– пояснила Жолнович.