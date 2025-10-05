Багато українців цікавляться, чи враховується час догляду за особою з інвалідністю у страховий стаж. Основні правила та умови зарахування таких періодів для пенсійних прав читайте далі.

Чи зараховується догляд за особою з інвалідністю до стажу?

Догляд за особою з інвалідністю офіційно зараховується до страхового стажу, що впливає на майбутню пенсію, розповів Голова правління Пенсійного фонду України Капінус Євгеній для 24 Каналу.

Євгеній Капінус Голова правління Пенсійного фонду України Це відбувається за Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", що передбачає зарахування до страхового стажу працездатних осіб, які не працюють, періодів догляду, зокрема за дитиною з інвалідністю, тяжко хворою людиною тощо.

Втім, це можливо за умови, що особа є застрахованою: страхувальником виступає орган, який виплачує допомогу, надбавку або компенсацію та подає відповідну звітність.

Скільки людей отримують виплати за догляд?

Зокрема, як повідомив Капінус, станом на 1 серпня 2025 року в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування зафіксовано 12 183 працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи та отримують відповідні виплати.

Цікаво! Лише за період січень – липень 2025 року нараховано 289,6 мільйона гривень єдиного соціального внеску для цієї категорії.

Що ще відомо про догляд за особою з інвалідністю?