Чи зараховується догляд за особою з інвалідністю до стажу?
Догляд за особою з інвалідністю офіційно зараховується до страхового стажу, що впливає на майбутню пенсію, розповів Голова правління Пенсійного фонду України Капінус Євгеній для 24 Каналу.
Це відбувається за Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", що передбачає зарахування до страхового стажу працездатних осіб, які не працюють, періодів догляду, зокрема за дитиною з інвалідністю, тяжко хворою людиною тощо.
Втім, це можливо за умови, що особа є застрахованою: страхувальником виступає орган, який виплачує допомогу, надбавку або компенсацію та подає відповідну звітність.
Скільки людей отримують виплати за догляд?
Зокрема, як повідомив Капінус, станом на 1 серпня 2025 року в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування зафіксовано 12 183 працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи та отримують відповідні виплати.
Цікаво! Лише за період січень – липень 2025 року нараховано 289,6 мільйона гривень єдиного соціального внеску для цієї категорії.
Що ще відомо про догляд за особою з інвалідністю?
З 1 липня 2025 року призначення та виплату допомоги на догляд за особами з інвалідністю I або II групи через психічні розлади здійснює Пенсійний фонд України.
Щоб оформити допомогу, потрібно подати заяву разом із пакетом документів: медичний висновок, декларацію про доходи та майновий стан, паспорт, ідентифікаційний код та інші необхідні підтвердження.