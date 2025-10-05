Засчитывается ли уход за лицом с инвалидностью в стаж?

Уход за лицом с инвалидностью официально засчитывается в страховой стаж, что влияет на будущую пенсию, рассказал Председатель правления Пенсионного фонда Украины Капинус Евгений для 24 Канала.

Евгений Капинус Председатель правления Пенсионного фонда Украины Это происходит по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", что предусматривает зачисление в страховой стаж трудоспособных лиц, которые не работают, периодов ухода, в частности за ребенком с инвалидностью, тяжело больным человеком и тому подобное.

Впрочем, это возможно при условии, что лицо является застрахованным: страхователем выступает орган, который выплачивает помощь, надбавку или компенсацию и подает соответствующую отчетность.

Сколько людей получают выплаты по уходу?

В частности, как сообщил Капинус, по состоянию на 1 августа 2025 года в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования зафиксировано 12 183 трудоспособных лиц, которые осуществляют уход за лицом с инвалидностью I группы и получают соответствующие выплаты.

Интересно! Только за период январь – июль 2025 года начислено 289,6 миллиона гривен единого социального взноса для этой категории.

Что еще известно об уходе за лицом с инвалидностью?