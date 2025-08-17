Учасникам бойових дій стаж продовжує зараховуватися. Зокрема вони мають право на дострокову пенсію за віком.

Як зараховується стаж у зоні бойових дій?

Це передбачає українське законодавство, передає 24 Канал з посиланням на Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Так трудовий стаж продовжує нараховуватися як контрактникам, так і мобілізованим українцям. Це відбувається за умови, що вони виконали бойове розпорядження і несуть службу.

Крім того, навіть якщо роботодавець не сплачує страхові внески за працівника, який перебуває на службі, цей період все одно зараховується до страхового стажу. Ба більше, несплата внесків ніяк не впливає на пенсію, а також не перериває стаж роботи за спеціальністю.

Слід також додати, що трудовий стаж у зоні бойових дій зараховується у певному співвідношенні – 1:3. Тобто один місяць у подібних умовах зараховується за три.

Важливо! У зоні бойових дій слід провести мінімум місяць, щоб стаж зарахувався за цією формулою. Однак максимального терміну немає.

Що відомо про пенсії людям зі статусом УБД?

Зокрема статус УБД дозволяє вийти на пенсію достроково. Це залежить від статі та стажу:

чоловікам – у 55 років, якщо в них є стаж 25 років,

жінкам – у 50, якщо в них є стаж 20 років.

На розмір пенсії впливає стаж та посадовий оклад, з якого сплачувалися страхові внески. До того ж до пенсії учасники бойових дій можуть отримати доплати:

підвищення 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

щомісячна допомога (або допомога на життя) – 40 гривень.

Зауважте! Також передбачена щомісячна адресна допомога, якщо сума пенсії УБД (з усіма надбавками, підвищеннями тощо, але без урахування пенсій за особливі заслуги) менше, ніж 4 958 гривень.