Как засчитывается стаж в зоне боевых действий?

Это предусматривает украинское законодательство, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Так трудовой стаж продолжает начисляться как контрактникам, так и мобилизованным украинцам. Это происходит при условии, что они выполнили боевое распоряжение и несут службу.

Кроме того, даже если работодатель не платит страховые взносы за работника, который находится на службе, этот период все равно засчитывается в страховой стаж. Более того, неуплата взносов никак не влияет на пенсию, а также не прерывает стаж работы по специальности.

Следует также добавить, что трудовой стаж в зоне боевых действий засчитывается в определенном соотношении – 1:3. То есть один месяц в подобных условиях засчитывается за три.

Важно! В зоне боевых действий следует провести минимум месяц, чтобы стаж засчитался по этой формуле. Однако максимального срока нет.

Что известно о пенсиях людям со статусом УБД?

В частности статус УБД позволяет выйти на пенсию досрочно. Это зависит от пола и стажа:

мужчинам – в 55 лет, если у них есть стаж 25 лет,

женщинам – в 50, если у них есть стаж 20 лет.

На размер пенсии влияет стаж и должностной оклад, с которого уплачивались страховые взносы. К тому же к пенсии участники боевых действий могут получить доплаты:

повышение 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

ежемесячная помощь (или помощь на жизнь) – 40 гривен.

Обратите внимание! Также предусмотрена ежемесячная адресная помощь, если сумма пенсии УБД (со всеми надбавками, повышениями и т.д., но без учета пенсий за особые заслуги) меньше, чем 4 958 гривен.