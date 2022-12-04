ЄС опублікував повний текст рішення щодо стелі цін на російську нафту: як це вдарить по Кремлю

Євросоюз опублікував своє офіційне рішення щодо запровадження стелі цін на російську нафту. Відповідні санкції набувають чинності вже 5 грудня.

Текст рішення з'явився в офіційному журналі ЄС і розкриває деталі про обмеження та незручності, які створює запроваджена стеля цін.

Важливо Треба сподіватися, що Путін "стрілятиме собі в ногу": Фурса про стелю ціни на російську нафту

Раніше після тривалих суперечок в ЄС погодили стелю цін на російську нафту. Її встановили на рівні 60 доларів за барель. Це рішення допускає надання послуг суднам, що перевозять нафту країни-агресорки, якщо ціна на неї не перевищує 60 доларів за барель.

Заборонено надавати танкерам технічну допомогу, обслуговування, фінансові послуги, пов'язані з торгівлею або транспортуванням, зокрема шляхом передання між суднами, у треті країни сирої нафти або нафтопродуктів, зазначених у додатку,

– мовиться у документі.

Допускається перевезення нафти транзитом через Росію вище за встановлену стелю, якщо її вироблено не у РФ і вона не належить росіянам або російським компаніям.

Що цьому передувало

Євросоюз запровадив стелю цін разом із країнами G7 та Австралією на рівні 60 доларів за барель. Компаніям буде заборонено надавати послуги, зокрема страхування, на перевезення російської нафти вище цього показника.

Єврокомісія передбачила перехідний період. Санкції не діятимуть на нафту, яка була завантажена на судна до 5 грудня і вивантажена до 19 січня 2023 року.

За порушення суднам із третіх країн передбачено тримісячну заборону на надання послуг. Щодо суден із країн ЄС діятимуть заходи національного законодавства.

Які наслідки це матиме для Кремля

Водночас обмеження вартості нафтопродуктів почне діяти з 5 лютого. У середині січня 2023 року обговорюватиметься перегляд граничної ціни на російську нафту. Вона має бути щонайменше на 5% нижчою за ринкову.

Одразу 2 джерела з найбільших російських виробників нафти поділилися невтішними для Кремля прогнозами. Згідно з ними, видобуток нафти може скоротитися до 1 мільйона барелів на добу, що на 500 тисяч менше. Відповідну цифру можуть зафіксувати на початку 2023 року.

Додамо, що Польща та країни Балтії вимагали ще нижчої ціни. Натомість у Греції та Мальті хотіли встановити стелю на рівні 70 доларів. Водночас слід розуміти, що нинішня ціна на російську нафту нижча за граничну.

Натомість Володимир Зеленський раніше закликав встановити стелю цін на російську нафту на рівні 30 доларів за барель. За словами Президента, пропозиції на встановлення цінової стелі на рівні 60 чи 70 доларів за барель, які пропонували деякі країни ЄС, це "піддавки".