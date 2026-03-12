У столиці подорожчає проїзд: коли очікувати нових цін

Ціни у столиці зростуть вже незабаром. Подорожчає у столиці проїзд у громадському транспорті.

Коли у столиці подорожчає проїзд?

Зміни відбудуться вже суботи, 14 березня, про що повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Тобто вже незабаром деякі приватні компанії, які працюють на маршрутній мережі міста, піднімуть вартість проїзду. Вона зросте на 5 гривень.

Таким чином, одна поїздка у маршрутках коштуватиме 20 гривень,

– йдеться у тексті.

Наголошується, що Київ регулює вартість проїзду тільки на маршрутах муніципального пасажирського транспорту. Але ціни на перевезення приватними перевізниками не контролюються міською владою.

Чому ж проїзд росте у ціні? Перевізники пояснили, що цей крок вимушений на тлі:

зростання цін на дизельне пальне;

здорожчанням різних запчастин;

підвищенням вартості інших ресурсів для утримання автопарку.

Чи зміниться ціни на проїзд в інших видах транспорту?

Водночас у КМДА не мають інформації про можливе підвищення тарифів у муніципальному транспорті.

У Департаменті наголосили, що незмінною залишається вартість поїздок у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах.