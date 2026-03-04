Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Що відомо про відновлення роботи електротранспорту на лівому березі?
Якщо не буде нових пошкоджень енергетики, то 4 березня трамваї та тролейбуси курсуватимуть у звичному режимі, згідно з планом.
Однак, 3 березня вже частково відновили рух на деяких маршрутах:
- Трамваї № 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;
- Тролейбуси № 29, 30, 31, 37; та зі змінами в русі №43, 47, 50, 50-К.
Від середи дублюючі автобуси – скасовані.
Загалом, з 26 лютого у Києві на правобережжі почали відновлювати рух електротранспорту.
Відновили роботу:
- Тролейбуси №: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.
- Трамваї №: 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
- Автобуси, які тимчасово припиняли рух: № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.
Що відомо про енергетичну ситуацію в Україні?
Російські війська продовжують обстріли енергетичної інфраструктури, через що 3 березня нові знеструмлення зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях. В окремих регіонах діють графіки обмеження потужності та погодинні відключення.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що через критичні пошкодження енергосистеми українцям доведеться жити з графіками відключень щонайменше ще три роки, передусім у періоди пікового навантаження влітку та взимку.
Водночас, за його словами, ситуація поступово стабілізується завдяки ефективній роботі ППО, теплішій погоді, імпорту електроенергії та наявності ресурсів для генерації, однак темпи відновлення й подальші атаки залишаються визначальними чинниками.