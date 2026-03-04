Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Что известно о возобновлении работы электротранспорта на левом берегу?

Если не будет новых повреждений энергетики, то 4 марта трамваи и троллейбусы будут курсировать в обычном режиме, согласно плану.

Однако, 3 марта уже частично восстановили движение на некоторых маршрутах:

Трамваи № 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;

Троллейбусы № 29, 30, 31, 37; и с изменениями в движении №43, 47, 50, 50-К.

Со среды дублирующие автобусы – отменены.

В общем, с 26 февраля в Киеве на правобережье начали восстанавливать движение электротранспорта.

Возобновили работу:

Троллейбусы №: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Трамваи №: 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Автобусы, которые временно прекращали движение: № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

Что известно об энергетической ситуации в Украине?