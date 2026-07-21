Яка буде пенсія, якщо людина має 27 років стажу
Пенсія українців не залежить від якогось одного показника. На суму виплати впливають різні чинники. Зокрема, страховий стаж.
Яка буде пенсія, якщо 27 років стажу
Для того, аби вийти на пенсію у 60 років, наразі потрібно мати не менше 33 років страхового стажу, про що пишуть у Пенсійному фонді України.
- Щоб отримувати пенсійні виплати у 63 роки, слід мати не менше 23 років страхового стажу.
- А щоб стати пенсіонером у 65 років, потрібно щонайменше 15 років.
Тобто вийти на пенсію у 60 років, за наявності лише 27 років стажу, наразі неможливо. Однак на це є право у 63 роки.
Детальний розрахунок можна зробити на сайті Пенсійний калькулятор.
Наприклад, якщо людина отримує зарплату у розмірі 10 тисяч гривень, виходить на пенсію у 63 роки та має стаж 27 років, то її пенсія буде 2 958 гривень.
Фото Пенсійний калькулятор
Більший розмір зарплати дає змогу отримати більшу пенсію. Наприклад, оплата праці у 25 тисяч гривень на місяць "збільшує" пенсію до 7 395 гривень.
Слід додати, що вимоги до страхового стажу зростатимуть надалі. Наприклад, для виходу на пенсію у 60 років у 2027 році потрібно буде вже 34 роки стажу.
Що ще варто знати про страховий стаж
Нагадаємо, що 15 років стажу – це мінімальний поріг для виходу на пенсію. Якщо людина має менше, ніж 15 років стажу, то вона не може розраховувати на пенсійні виплати. Їй передбачена лише соціальна допомога від держави.