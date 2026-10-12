Піти на пенсію у 2026 році не вийде: в ПФУ назвали причину

Вимоги до українців, які планують піти на заслужений відпочинок, продовжують поступово підвищуватися. Щоб своєчасно оформити виплати, майбутнім пенсіонерам варто заздалегідь перевірити свій страховий стаж.

Скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію у 2026 році

Українці, які планують оформити пенсію у 2026 році, мають відповідати оновленим критеріям страхового стажу залежно від віку. Для виходу на заслужений відпочинок у 60 років знадобиться щонайменше 33 роки офіційної праці, про що повідомляють у Пенсійному фонді України. Якщо ж громадянин планує піти на пенсію у 63 роки, йому необхідно мати від 23 років стажу, а для вікової категорії 65 років мінімальна планка становить 15 років.

Затверджений графік змін передбачає щорічне підвищення планки аж до 2028 року відповідно до Закону України від 9 липня 2003 року №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Це безпосередньо зачепить усіх, хто планує оформлювати виплати у віці 60 та 63 років, змушуючи уважніше контролювати власні офіційні відрахування.

Для 60-річних здобувачів пенсії у 2027 році мінімальний страховий стаж зросте до 34 років, а у 2028 році сягне вже 35 років. Для тих, хто виходитиме у 63 роки, нормативи також підвищаться:

у 2027 році знадобиться 24 роки стажу;

а у 2028 році – 25 років.

Водночас вимога у 15 років стажу для виходу на пенсію у 65 років залишиться абсолютно сталою та не змінюватиметься.

До слова, стаж можна купити. Для цього потрібно сплатити мінімальний щомісячний внесок. Наразі він становить 1 902,34 гривні – 22% від мінімальної зарплати. Водночас є випадки, коли доведеться заплатити більше. При купівлі стажу за минулі неофіційні періоди мінімальний платіж сягає 3 804,68 гривні.