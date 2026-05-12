Який страховий стаж враховується при визначенні пенсії

При визначенні пенсії до уваги береться саме кількість офіційного стажу. Тобто, підтвердженого. Цей показник впливає не тільки на розмір пенсії, а і на час виходу на заслужений відпочинок.

Скільки стажу треба, аби піти на пенсію зараз?

Мінімум стажу, який треба набути для виходу на пенсію, залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також Пенсія без стажу: на яку суму можуть розраховувати українці, які не працювали офіційно

Наразі мінімальні показники для виходу на пенсію такі:

якщо людина хоче піти на пенсію в 60 років, вона має набути, як мінімум – 33 роки страхового стажу;

в 63 роки мінімум складає уже орієнтовно – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Який стаж зараховується зараз?

З 1 січня 2004 року в Україні діє поняття страхового стажу. Раніше його називали – трудовий, повідомляє ПФУ.

Важливо! Періоди трудового стажу, набутого до 2004 року, автоматично прирівняли до страхового.

Наразі в страховий стаж зараховуються періоди роботи, за які сплачено ЄСВ. При чому, ці внески не мають бути менше мінімальних.

Станом на 2026 рік, цей мінімум такий:

мінімальний страховий внесок складає 22% від мінімальної заробітної плати, тобто, з 1 січня 2026 року – від 8 647 гривень;

відповідно, наразі мінімальний страховий внесок це 1 902,34 гривні.

Які періоди можуть не врахувати в стаж?