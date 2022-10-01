Через війну деякі українці можуть залишитися без пенсії: кого це стосується

В Україні страховий стаж зараховується тільки зі сплатою ЄСВ у Пенсійний фонд. Проте з війною все змінилося, адже чимало людей залишилися без роботи й, відповідно, без нарахування страхового стажу. Чому українці можуть залишитися без пенсій, читайте у тексті.

За даними Міжнародної організації праці через російську агресію в Україні 5 мільйонів людей втратили робочі місця. Про це повідомив 24 каналу Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики.

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Чому ЄСВ важливе

Як розповідає експерт, згідно з чинним законодавством, страховий стаж зараховується тільки зі сплати надходження Єдиного соціального внеску в Пенсійний фонд. Якщо такого надходження не було, то відповідно той термін, за який не було надходження, не зараховується до страхового стажу.

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики Виходить так, що люди, які втратили роботу вимушено, через війну, і не змогли знову працевлаштуватися або ж офіційно не оформилися у центрах зайнятості й не отримують відповідну допомогу по безробіттю, то вони просто фізично не можуть сплачувати ЄСВ. Страховмй стаж пропадає. Відповідно, виникнуть згодом проблеми з нарахуванням пенсії.

Що в Україні не так з нарахуванням стажу

В Україні згідно з пенсійною реформою Гройсмана-Реви 2016 року, щороку збільшується тривалість мінімального необхідного страхового стажу, щоб вийти на пенсію. Цього року потрібно мати мінімум 29 років. Наступного буде 30.

Поступово мінімальний страховий стаж на вихід на пенсію зросте до 35 років. Ті, що зараз сплачують єдиний внесок, не зможуть, наприклад вийти у 60 років на пенсію, якщо не буду відповідної кількості страхового часу. Потрібно буде допрацьовувати, аби його отримати,

– додає Андрій Павловський.

Зверніть увагу, прихована загроза зараз є у тому, що більшість роботодавців відправляють своїх працівників у відпустку своїм коштом. Проте, люди, які знаходяться в неоплачуваній відпустці, також не сплачують внеску. Отже, стаж знову ж таки не нараховується.

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Як захистити працівників

За словами експерт з питань соціальної політики для захисту працівників потрібно, щоб:

Держава в економічному плані поставила пріоритетом відновлення робочих місць по можливості;

Заохочували людей офіційно оформлюватися безробітними й ставати на облік. Тоді громадяни отримуватимуть фінансову допомогу, з якої певний відсоток йтиме у ЄСВ.

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