По данным Международной организации труда из-за российской агрессии в Украине 5 миллионов человек потеряли рабочие места. Об этом сообщил 24 каналу Андрей Павловский, эксперт по социальной политике.

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Почему ЕСВ важно

Как рассказывает эксперт, согласно действующему законодательству страховой стаж засчитывается только по уплате поступления Единого социального взноса в Пенсионный фонд. Если такого поступления не было, то, соответственно, тот срок, за который не было поступления, не засчитывается в страховой стаж.

Андрей Павловский Эксперт по социальной политике Выходит так, что люди, потерявшие работу вынужденно, из-за войны, и не смогли снова трудоустроиться или официально не оформились в центрах занятости и не получают соответствующую помощь по безработице, то они просто физически не могут платить ЕСВ. Страховой стаж пропадает. Соответственно возникнут впоследствии проблемы с начислением пенсии.

Что в Украине не так с начислением стажа

В Украине согласно пенсионной реформе Гройсмана-Ревы 2016 года ежегодно увеличивается продолжительность минимального необходимого страхового стажа, чтобы выйти на пенсию. В этом году нужно иметь минимум 29 лет. Следующего будет 30.

Равномерно малый страховой стаж на выход на пенсию возрастет до 35 лет. Те, кто сейчас платит единый взнос, не смогут, например, выйти в 60 лет на пенсию, если не буду соответствующего количества страхового времени. Нужно будет дорабатывать, чтобы его получить,

– добавляет Андрей Павловский.

Обратите внимание, скрытая угроза сейчас состоит в том, что большинство работодателей отправляют своих работников в отпуск за свой счет. Однако люди, находящиеся в неоплачиваемом отпуске, также не платят взнос. Стаж опять же не начисляется.

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Как защитить работников

По словам эксперта по вопросам социальной политики для защиты работников нужно, чтобы:

Государство в экономическом плане поставило приоритетом восстановление рабочих мест по возможности;

Поощряли людей официально оформляться безработными и становиться на учет. Тогда граждане получат финансовую помощь, с которой определенный процент будет идти в ЕСВ.

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