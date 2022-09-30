С 1 октября в Украине вырастет минимальная зарплата, повысится размер ЕСВ, а также повышается выплата пенсионерам.

Читайте также Просто и быстро: как научиться инвестировать в криптовалюту

На сколько вырастет "минималка"

Еще раньше Кабмин одобрил проект бюджета, в котором прожиточный минимум останется таковым. каким был и в прошлом году, то есть 2589 гривен

Минимальная зарплата вырастет на 200 гривен, то есть с 1 октября она составит около 6 700 гривен.

В почасовом выражении показатель будет составлять 40,46 гривны;

Кроме того, изменятся налоги и штрафы, привязанные к этому показателю. Речь идет о штрафах за нарушение трудового законодательства и ЕСВ.

К теме Печальные новости: какой будет минимальная пенсия в 2023 году

Пенсии возрастут также

С 1 октября в Украине будут проведены плановые перерасчеты пенсий. Под них подлежат:

Те, кому больше 70 лет.

От 70 до 75 лет: прибавят по 300 гривен к их пенсии в виде ежемесячной компенсации.

Более 80 лет: с 1 марта 2022 года эта доплата выросла до 579 гривен.

Те, кто получает "военную" пенсию по инвалидности

Минимальные пенсии для людей с инвалидностью в результате войны в зависимости от группы инвалидности и воинского звания составят от 4396 гривен до 6532,50 гривен.

Для других – в зависимости от группы инвалидности и звания – от 4186 гривен до 5986,50 гривен.

Те, кто получал минимальную пенсию.

Пенсионерам, которым исполнилось 65 лет, которые не работают и имеют страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 – для женщин, повысят выплаты до 2 680 гривен.

Устали делиться прибылью с посредниками? Глобальная криптобиржа Bybit предоставила возможность спотовой торговли криптовалютой с нулевой комиссией.