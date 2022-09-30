З 1 жовтня в Україні зросте мінімальна зарплата, підвищиться розмір ЄСВ, а також підвищується виплати пенсіонерам.

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На скільки зросте "мінімалка"

Ще раніше Кабмін схвалив проєкт бюджету, у якому прожитковий мінімум залишиться таким. яким був й минулого року, тобто 2589 гривень

Мінімальна зарплата зросте на 200 гривень, тобто з 1 жовтня вона становитиме близько 6 700 гривень.

У погодинному вираженні показник складатиме 40,46 гривні;

Крім цього, зміняться податки та штрафи, котрі прив'язані до цього показника. Мовиться про штрафи за порушення трудового законодавства та ЄСВ.

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Пенсії зростуть також

З 1 жовтня в Україні будуть проведені планові перерахунки пенсій. Під них підлягають:

Ті, кому більше ніж 70 років.

Від 70 до 75 років: додадуть по 300 гривень до їх пенсії, у вигляді щомісячної компенсації.

Більше ніж 80 років: з 1 березня 2022 року ця доплата зросла до 579 гривень.

Ті, хто отримує "військову" пенсію по інвалідності

Мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни в залежності від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4 396 гривень до 6 532,50 гривень.

Для інших – в залежності від групи інвалідності та звання – від 4 186 гривень до 5 986,50 гривень.

Ті, хто отримував мінімальну пенсію.

Пенсіонерам, яким виповнилось 65 років, які не працюють та мають страхового стажу не менше, ніж 35 років для чоловіків та 30 – для жінок, підвищать виплати до 2 680 гривень.

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