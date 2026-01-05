Укр Рус
5 січня, 13:01
Записи в трудовій можуть не врахувати до стажу: Верховний Суд ухвалив важливе рішення

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Верховний Суд України постановив, що записи в трудовій книжці щодо страхового стажу мають бути перевірені, якщо є сумніви щодо їх достовірності, наприклад, коли періоди роботи не відповідають "життєвому циклу" компанії.
  • У разі недостовірності записів у трудовій ПФУ та суди повинні використовувати інші докази, зокрема перевірку сплати страхових внесків, для підтвердження стажу.

Для призначення пенсії однією з головних вимог є наявність необхідного стажу. Проте запис у трудовій книжці не завжди гарантує зарахування до стажу періоду роботи на підприємстві чи в компанії.

Чому запис у трудовій можуть не врахувати?

До такого висновку прийшов Верховний Суд України під час розгляду справи  №300/8132/23, передає 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

Під час розгляду справи судді вирішили, що записи у трудовій книжці мають пройти додаткову перевірку, якщо наявні обґрунтовані сумніви щодо їх достовірності:

  • коли періоди роботи не відповідають "життєвому циклу" компанії;
  • якщо відсутні дані про сплату страхових внесків тощо. 

Таким чином, на думку суду, сам по собі запис у трудові автоматично не гарантує підтвердження стажу. 

У чому полягала суть справи? 

Пенсійний спір виник між Пенсійним фондом та українцем, який звернувся за призначенням пенсії за віком. Чоловік працював на підприємстві "Мішель" з 1992 по 2003 рік і хотів, щоб йому врахували цей період до стажу, необхідного для пенсійних виплат. 

У січні 2023 року йому призначили пенсію, але вже у вересні того ж року ПФУ скасував своє рішення, відмовивши чоловікові у виплаті. Фонд аргументував відмову такими підставами: 

  • відсутністю підтвердження стажу за даними персоніфікованого обліку;
  • сумнівами щодо достовірності запису у трудовій, оскільки підприємство ліквідували у 2002 році, а книжці звільнення датувалося 2004 роком;
  • відсутністю на печатці компанії ідентифікаційного коду.

Проте пенсіонер подав в суд і вказав, що трудова книжка не є основним документом для підтвердження страхового стажу. До того ж він, мовляв, не відповідає за помилки, які міг зробити роботодавець під час її оформлення.

Варто знати! У першій та апеляційній інстанції суди підтримали пенсіонера і визнали рішення ПФУ незаконним. Фонд зобов'язали ще раз розглянути спірний стаж.

Яку позицію зайняв Верховний Суд? 

Та Верховний Суд вирішив інакше, частково підтримавши ПФУ. Він виділив основі акценти: 

  • Трудова книжка залишається основним, хоча і не єдиним доказом страхового стажу.

У разі сумнівів щодо достовірності записів у ній, Пенсійний фонд та суди повинні перевірити ці дані з використанням інших доказів.

  • Якщо період роботи не відповідає "життєвому циклу" підприємства – це істотна обставина.

Розбіжності у справі пенсіонера потребують додаткового з’ясування, оскільки терміни ліквідації підприємства і його звільнення з нього не збігаються. 

  • Відсутність коду ЄДРПОУ на печатці може бути підставою для перевірки достовірності запису у трудовій. 

Сама по собі вона не може бути головною причиною для відмови у стажі, однак у сукупності з іншими обставинами може говорити про можливі помилки в оформленні документів

  • Сплата страхових внесків має принципове значення для врахування страхового стажу.

За законом, до пенсії враховується страховий стаж за умови сплати внесків у ці періоди роботи. Підтвердити сплату цих внесків можуть первинні бухгалтерські документи.

У підсумку Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, а справу направив на новий розгляд. Під час нього мають всебічно перевірити спірний стаж пенсіонера. 

Зауважте! У ПФУ наполягають, що основним документом, який підтверджує стаж роботи людини, є трудова книжка.

Що ще потрібно знати про стаж? 

  • Мінімальний страховий стаж для отримання пенсії за віком в Україні у 2026 році збільшився. Тепер для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, для 63 років – не менше 23 років, а пенсія у 65 років буде доступна при наявності 15 років стажу.

  • Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачає поступове зростання вимог до обов’язкового страхового стажу протягом наступних трьох років. До 2028 року стаж для отримання пенсії збільшуватиметься щороку на один рік.

  • У 2027 році для пенсії у 60 років мінімальний стаж становитиме 34 роки, а для 63 років – 24 роки. У 2028 році умови стануть ще суворішими: для 60-річних – 35 років стажу, для 63-річних – 25 років. При цьому мінімальний стаж для виходу на пенсію у 65 років залишиться незмінним і становитиме 15 років.

  • Також українці матимуть можливість докупити відсутній страховий стаж. З 1 січня 2026 року вартість зарахування страхового стажу зростає. Мінімальний страховий внесок для такого зарахування складе 1 902,34 гривні на місяць.