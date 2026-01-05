Записи в трудовій можуть не врахувати до стажу: Верховний Суд ухвалив важливе рішення

Для призначення пенсії однією з головних вимог є наявність необхідного стажу. Проте запис у трудовій книжці не завжди гарантує зарахування до стажу періоду роботи на підприємстві чи в компанії.

Чому запис у трудовій можуть не врахувати?

До такого висновку прийшов Верховний Суд України під час розгляду справи №300/8132/23, передає 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

Під час розгляду справи судді вирішили, що записи у трудовій книжці мають пройти додаткову перевірку, якщо наявні обґрунтовані сумніви щодо їх достовірності:

коли періоди роботи не відповідають "життєвому циклу" компанії;

якщо відсутні дані про сплату страхових внесків тощо.

Таким чином, на думку суду, сам по собі запис у трудові автоматично не гарантує підтвердження стажу.

У чому полягала суть справи?

Пенсійний спір виник між Пенсійним фондом та українцем, який звернувся за призначенням пенсії за віком. Чоловік працював на підприємстві "Мішель" з 1992 по 2003 рік і хотів, щоб йому врахували цей період до стажу, необхідного для пенсійних виплат.

У січні 2023 року йому призначили пенсію, але вже у вересні того ж року ПФУ скасував своє рішення, відмовивши чоловікові у виплаті. Фонд аргументував відмову такими підставами:

відсутністю підтвердження стажу за даними персоніфікованого обліку;

сумнівами щодо достовірності запису у трудовій, оскільки підприємство ліквідували у 2002 році, а книжці звільнення датувалося 2004 роком;

відсутністю на печатці компанії ідентифікаційного коду.

Проте пенсіонер подав в суд і вказав, що трудова книжка не є основним документом для підтвердження страхового стажу. До того ж він, мовляв, не відповідає за помилки, які міг зробити роботодавець під час її оформлення.

Варто знати! У першій та апеляційній інстанції суди підтримали пенсіонера і визнали рішення ПФУ незаконним. Фонд зобов'язали ще раз розглянути спірний стаж.

Яку позицію зайняв Верховний Суд?

Та Верховний Суд вирішив інакше, частково підтримавши ПФУ. Він виділив основі акценти:

Трудова книжка залишається основним, хоча і не єдиним доказом страхового стажу.

У разі сумнівів щодо достовірності записів у ній, Пенсійний фонд та суди повинні перевірити ці дані з використанням інших доказів.

Якщо період роботи не відповідає "життєвому циклу" підприємства – це істотна обставина.

Розбіжності у справі пенсіонера потребують додаткового з’ясування, оскільки терміни ліквідації підприємства і його звільнення з нього не збігаються.

Відсутність коду ЄДРПОУ на печатці може бути підставою для перевірки достовірності запису у трудовій.

Сама по собі вона не може бути головною причиною для відмови у стажі, однак у сукупності з іншими обставинами може говорити про можливі помилки в оформленні документів

Сплата страхових внесків має принципове значення для врахування страхового стажу.

За законом, до пенсії враховується страховий стаж за умови сплати внесків у ці періоди роботи. Підтвердити сплату цих внесків можуть первинні бухгалтерські документи.

У підсумку Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, а справу направив на новий розгляд. Під час нього мають всебічно перевірити спірний стаж пенсіонера.

Зауважте! У ПФУ наполягають, що основним документом, який підтверджує стаж роботи людини, є трудова книжка.

Що ще потрібно знати про стаж?