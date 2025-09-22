До 40 мільярдів рублів: у Росії зріс обсяг ринку страхування житла від дронів
- У Росії різко зріс попит на страхування житла від атак безпілотниками.
- Покриття збитків від падіння дронів включене в більшість страхових програм, але якщо падіння вважають терактом, потрібна окрема страховка від тероризму.
Росіяни різко збільшили попит на страхування житла від ударів безпілотників. Нині кожен четвертий поліс страхування майна фізосіб укладається з урахуванням ризику удару дрона.
Що відомо про страхування житла від дронів у Росії?
Питання компенсації у випадку атаки безпілотника підіймає кожен третій клієнт, пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське російське медіа "Коммерсант".
Зростання кількості відповідних заявок із початку року фіксують у:
- "Согазі";
- "РЕСО-Гарантії";
- "Росгосстраху";
- "Ренесанс Страхуванні";
- "Совкомбанк Страхуванні";
- "Зетта Страхуванні".
Зазначається, що зростання інтересу до страхових полісів – це відображення об’єктивної реальності. Річ у тім, що падіння дронів та їх уламків на житлові будинки перестало бути рідкістю.
Тому сьогодні кількість запитів від клієнтів на такі страховки може сягати сотень тисяч у прикордонних регіонах та десятків тисяч – у більш віддалених. Обсяг ринку страхування від ударів безпілотників у 2025 році зріс у кілька разів і становить від 25 до 40 мільярдів рублів.
При цьому, за даними Центробанку, обсяг страхування майна фізосіб за підсумками першого півріччя досяг 57,9 мільярда рублів,
– пише російське медіа.
Покриття збитків, завданих майну внаслідок падіння дронів чи їх уламків, уже включене в більшість програм страхування житлової нерухомості. Але якщо падіння безпілотника визнають терактом, стандартне покриття не діє – у такому випадку потрібна страховка від тероризму або диверсії.
Сучасна практика ще не виробила чітких критеріїв, коли падіння безпілотника слід вважати терактом, тому завжди зберігається невизначеність – чи буде страхова виплата, чи ні,
– каже керівник страхової практики МЕФ Legal Іван Рибаков.
Цікаво! У такій ситуації росіяни мають уважно вивчати документи та вносити корективи, враховуючи всі можливі ризики ще до підписання.
Як ще війна впливає на життя у Росії?
У Росії планують підвищення податків. Мова йде зокрема про підвищення податку ПДВ з 20 до 22%. Про це повідомляє СЗР України.
Першими під удар потраплять банки: до Держдуми внесено законопроєкт про разовий податок на надприбутки кредитних організацій у розмірі 10 %. Механізм розрахунку повторює модель 2023 року, коли аналогічний податок на великі компанії приніс бюджету 315 мільярдів рублів,
– повідомляють у тексті.
Зверніть увагу! Від банків очікують ще 200 мільярдів – і це мізерна сума на фоні загального дефіциту.
Що ще відбувається у Росії?
Наразі у Росії відбувається дефіцит пального. Проблеми з постачання бензину охопили щонайменше 20 регіонів країни. Також від ситуації постраждали окуповані території України.
Також росіян закликали готуватися до того, що бюджет залишатиметься "воєнним" ще довго. Згідно з інформацією, Москва планує залишати мілітаризований бюджет ще на 5-8 років.