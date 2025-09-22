До 40 миллиардов рублей: в России вырос объем рынка страхования жилья от дронов
- В России резко вырос спрос на страхование жилья от атак беспилотниками.
- Покрытие убытков от падения дронов включено в большинство страховых программ, но если падение считают терактом, нужна отдельная страховка от терроризма.
Россияне резко увеличили спрос на страхование жилья от ударов беспилотников. Сейчас каждый четвертый полис страхования имущества физлиц заключается с учетом риска удара дрона.
Что известно о страховании жилья от дронов в России?
Вопрос компенсации в случае атаки беспилотника поднимает каждый третий клиент, пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское российское медиа "Коммерсант".
Читайте также Пригрозил военным ответом: Путин сделал ряд заявлений на совещании с Совбезом
Рост количества соответствующих заявок с начала года фиксируют в:
- "Согазе";
- "РЕСО-Гарантии";
- "Росгосстрахе";
- "Ренессанс Страховании";
- "Совкомбанк Страховании";
- "Зетта Страховании".
Отмечается, что рост интереса к страховым полисам – это отражение объективной реальности. Дело в том, что падение дронов и их обломков на жилые дома перестало быть редкостью.
Поэтому сегодня количество запросов от клиентов на такие страховки может достигать сотен тысяч в приграничных регионах и десятков тысяч – в более отдаленных. Объем рынка страхования от ударов беспилотников в 2025 году вырос в несколько раз и составляет от 25 до 40 миллиардов рублей.
При этом, по данным Центробанка, объем страхования имущества физлиц по итогам первого полугодия достиг 57,9 миллиарда рублей,
– пишет российское медиа.
Покрытие убытков, нанесенных имуществу в результате падения дронов или их обломков, уже включено в большинство программ страхования жилой недвижимости. Но если падение беспилотника признают терактом, стандартное покрытие не действует – в таком случае нужна страховка от терроризма или диверсии.
Современная практика еще не выработала четких критериев, когда падение беспилотника следует считать терактом, поэтому всегда сохраняется неопределенность – будет ли страховая выплата, или нет,
– говорит руководитель страховой практики МЕФ Legal Иван Рыбаков.
Интересно! В такой ситуации россияне должны внимательно изучать документы и вносить коррективы, учитывая все возможные риски еще до подписания.
Как еще война влияет на жизнь в России?
В России планируют повышение налогов. Речь идет в частности о повышении налога НДС с 20 до 22%. Об этом сообщает СВР Украины.
Первыми под удар попадут банки: в Госдуму внесен законопроект о разовом налоге на сверхприбыли кредитных организаций в размере 10 %. Механизм расчета повторяет модель 2023 года, когда аналогичный налог на крупные компании принес бюджету 315 миллиардов рублей,
– сообщается в тексте.
Обратите внимание! От банков ожидают еще 200 миллиардов – и это мизерная сумма на фоне общего дефицита.
Что еще происходит в России?
Сейчас в России происходит дефицит топлива. Проблемы с поставками бензина охватили не менее 20 регионов страны. Также от ситуации пострадали оккупированные территории Украины.
Также россиян призвали готовиться к тому, что бюджет будет оставаться "военным" еще долго. Согласно информации, Москва планирует оставлять милитаризованный бюджет еще на 5-8 лет.