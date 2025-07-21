Як пенсіонеру оформити субсидію та які документи потрібні

Пенсіонери в Україні можуть оформити субсидію, якщо їхній дохід невисокий. Для цього необхідно звернутися до відповідальних органів особисто чи дистанційно.

Як пенсіонеру оформити субсидію?

Отримати субсидію можуть пенсіонери, якщо їхня плата за комунальні послуги вища за визначений для них обов'язковий платіж. Він розраховується індивідуально за встановленою формулою, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дію".

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Для оформлення субсидії пенсіонеру знадобляться такі документи:

заява, у якій зазначаються усі комунальні послуги, якими користується людина;

декларація про доходи;

інколи також додаткові документи, наприклад, договір найму для орендованої квартири або довідка про місце проживання для ВПО.

Подати документи на оформлення субсидії пенсіонер може у кілька способів:

у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі);

у Пенсійному фонді (особисто в сервісному центрі або онлайн на порталі електронних послуг ПФУ чи у застосунку "Дія");

надіславши листа до Пенсійного фонду поштою;

звернувшись до уповноваженої особи у сільській чи селищній раді.

Важливо! ПФУ після отримання документів розглядає заяву та перевіряє декларацію, після чого приймає рішення про призначення субсидії. Однак у за наявності заборгованості у знижці на оплату комунальних послуг можуть відмовити.

Як пенсіонеру продовжити субсидію?

Пенсійний фонд автоматично призначає субсидію на наступний сезон, якщо в попередньому сезоні особа отримувала пільгу.

Однак у деяких випадках потрібно подавати нову заяву кожного сезону:

за наявності у складі сім'ї ВПО;

коли субсидія призначається для орендованої квартири чи будинку;

якщо надається пільга на скраплений газ, тверде чи рідке пічне паливо.

Варто знати! Пенсійний фонд має протягом 3 днів з моменту ухвалення рішення про призначення субсидії повідомити про це отримувача пільги.