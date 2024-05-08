Уряд підвищив субсидію у 5 разів: для якої області діє нововведення

Уряд оголосив про збільшення субсидії у 5 разів для жителів Харківської області. Однак, для її отримання потрібно знати певні деталі.

Що відомо про зростання субсидії

Кабмін прийняв рішення про збільшення субсидії на електроенергію для жителів Харківщини. Йдеться про постраждалих від обстрілів.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Сьогодні уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки.

Таке рішення уряду виникло через значні пошкодження енергетичних об'єктів у Харківській області. Енергетики ввели вимушені відключення, щоб виправити ситуацію. Спочатку обмеження діяли лише вдень. Однак, з травня відключення будуть впроваджені ще й уночі.

Як отримати субсидію

Для отримання субсидії, особа має звернутись у органи соціального захисту населення за місцем реєстрації (проживання). До заяви необхідно додати такий пакет документів:

посвідчення особи;

декларація про доходи та витрати;

довідка про доходи;

свідоцтво про право власності на вказане житло або договір оренди.