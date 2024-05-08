Что известно о росте субсидии

Кабмин принял решение об увеличении субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины. Речь идет о пострадавших от обстрелов.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Сегодня правительство приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины, которые остались без света из-за российских атак.

Такое решение правительства возникло из-за значительных повреждений энергетических объектов в Харьковской области. Энергетики ввели вынужденные отключения, чтобы исправить ситуацию. Сначала ограничения действовали только днем. Однако с мая отключения будут внедрены еще и ночью.

Как получить субсидию

Для получения субсидии, лицо должно обратиться в органы социальной защиты населения по месту регистрации (проживания). К заявлению необходимо приложить такой пакет документов:

удостоверение личности;

декларация о доходах и расходах;

справка о доходах;

свидетельство о праве собственности на указанное жилье или договор аренды.

Обратите внимание! Оформить субсидию можно и онлайн, например, через сервис Минсоцполитики.